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新聞幕後／原本因「安全考量」不出席伊朗談判的范斯 為何改變心意？

編譯張佑生／即時報導
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最後通牒前夕人在匈牙利的副總統范斯透過電話，與巴基斯坦方面聯繫。圖為范斯8日在匈...
最後通牒前夕人在匈牙利的副總統范斯透過電話，與巴基斯坦方面聯繫。圖為范斯8日在匈牙利準搭機返美。(美聯社)

美國與伊朗的停火談判預計11日上午在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德登場，一度傳出美國副總統范斯（JD Vance）恐因「安全考量」（security reasons）不克出席，改由其他白宮高階幕僚代表。但後續白宮迅速改口，由新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）宣布，范斯將率領談判團隊，偕同中東特使威科夫（Steve Witkoff）與川普女婿、顧問庫許納（Jared Kushner）前往伊斯蘭馬巴德，與伊朗展開首輪協商，顯示美方對此次對話的重視程度大幅提升。

基本立場是反對美國對海外用兵的范斯，從一開始就是伊朗屬意並點名的談判對口。巴基斯坦媒體Dawn報導，原本華府一度擔心德黑蘭態度搖擺，可能削弱談判的可信度；然而，伊朗願意派出由國會議長、前革命衛隊高階將領卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）領銜，外長阿拉奇（Abbas Araghchi ）隨行，讓川普相信伊朗是玩真的，於是改變心意，讓范斯出馬。

卡利巴夫在伊朗政軍圈中兼具宗教與安全背景，被視為「強硬但務實」的協調者，能夠同時與革命衛隊、宗教領袖與技術官僚溝通，是德黑蘭在敏感談判中典型的代表人選。他同時也是已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei ）的親信，長期被視為接班梯隊中的要角。

儘管他向來對以色列與美國持強硬立場，但在近年內政與外交操作上，也展現出務實調整的傾向，例如在經濟與科技領域推動較為現代化的政策。這種「強硬派中的務實者」形象，使他成為向美方釋出「戰略克制」訊號，同時又不會被視為「對美退讓」的理想人選。

卡利巴夫和阿拉奇據說是川普親自點名，以色列碰不得的人選，因為在一連串斬首行動後，伊朗領導層幾乎無人可以代表談判。兩人同時出馬，使華府相信，伊斯蘭馬巴德的談判不只是「行禮如儀」，而是德黑蘭有意圖在范斯與卡利巴夫的層級上，直接敲定停火框架的具體條件與時間表。對巴基斯坦而言，這也代表其長期擔任美方與伊朗之間的中間人角色，再度獲得實質的政治紅利與外交能見度。

隨著談判日期逼近，各方關注焦點在於：伊朗的高階與會承諾，是否足以轉化為具備執行力的長期停火協議；而美方派副總統親自出馬，又能否在政治與安全層面取得雙贏。若談判破裂，原本用來展示和平意願的「高規格代表」，反而可能被視為雙方對彼此底線的重新測試，從而增加後續衝突再度升級的風險。

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