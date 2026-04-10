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持續表達不滿 川普會呂特 「對北約非常失望」

記者陳熙文／華盛頓報導
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北約秘書長呂特9日在華府雷根中心參加座談，坦言川普對北約十分失望。(歐新社)
北約秘書長呂特9日在華府雷根中心參加座談，坦言川普對北約十分失望。(歐新社)

川普總統近日持續表達對北約組織的不滿，認為他們未在美國需要時伸出援手，川普9日表示，除非向北約施壓，否則北約什麼都不動； 北約秘書長呂特（Mark Rutte）8日與川普會面，呂特9日表示，川普對北約感到非常失望，並指出，他理解美國希望逐漸把重心轉向印太的目標。

美伊爆發衝突之後，川普多次在對伊朗的軍事行動期間表達對北約組織的不滿，更一度表示，北約選擇缺席是犯下大錯；川普還語帶威脅地說，美國每年花費數千億美元來保護北約，但基於他們的行為，川普認為美國現在不必這麼做了。

美國白宮8日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）引述川普的聲明指出，川普表示，北約這次受到考驗，但沒有通過，並認為，北約過去6周背棄美國人民很令人傷心，稱是美國人民一直在資助北約的防衛；李維特並表示，川普一直討論到要退出北約。

呂特8日與川普會面，但沒有公開談話內容；呂特9日受邀出席華府雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）所舉辦的座談會，呂特發表談話時即表示他對美國領導力的感謝，並點出部分歐洲盟友在冷戰之後選擇停止投資他們與美國之間的傳統軍事夥伴關係，轉而走向不健康的依賴關係，認為美國會處理任何威脅。

呂特稱他與川普在8日有非常誠懇和開放的對話，並指出，川普對北約表現出非常失望的態度。

呂特說，他明白隨著時間前進，美國希望逐漸轉向印太地區，這也是為什麼歐洲必須挺身而出，從依賴美國轉變為與美國互相依存的關係，打造更強大的歐洲和北約。

呂特表示，大家的目標是在歐洲國家變強的同時，美國也確保他們可以處理面對印太和西半球的威脅；呂特說，這必須要仰賴北約和美國維持強健的同盟關係。

呂特指出，北約國家現在都已達到國防預算占各國GDP 2%的目標，已經打好了基礎，他提醒說，不能把歐洲和印太之間分開來看，指不管是美國圈子，還是歐洲圈子裡的討論，都認為說，中國如果向台灣動手，很有可能聯絡俄國總統普亭來牽制歐洲，所以印太議題不會只限制在印太地區而已，而是多重戰區的議題。

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