分析：川普打伊朗沒能一槌定音 贏了面子卻輸了裡子

川普總統2019年11月6日在華府白宮東廳出席慶祝聯邦法官人事案的活動時看手錶。(路透)

美國總統川普 2月28日發動戰爭時警告，伊朗 將會領教到永遠不要挑戰美國軍隊；他並公開號召伊朗人民揭竿起義，推翻不得民心的神權政府。

但雙方同意為期兩周的停火後，伊朗政權卻似乎更見穩固。德黑蘭的軍事行動重創區域，川普雖因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復通行而宣稱勝利，但該海峽當初還不是因為伊朗報復美方攻擊才遭到關閉。

中央社引述法新社報導，川普與以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）共同發動這場戰爭，內唐亞胡主要目標是針對擁有9000萬人口、政府長期被視為以色列死敵的伊朗造成破壞，川普的目標則模糊許多。

川普說，此次行動是為了削弱伊朗的飛彈實力，並防止其獲得原子彈，但他去年就曾宣稱已「徹底摧毀」伊朗核設施，且外交手段仍在進行當中。

川普後來收回「解放伊朗人民」的說法，但他在停火前一席這個世界最古老文明之一「今晚就會滅亡，永不復生」的威脅言論，被許多人解讀為帶有種族滅絕傾向。

長期研究伊朗的美國分析家納德（Alireza Nader）表示：「我認為美國輸掉了輿論戰和資訊戰，在伊朗國內、在中東地區、在國際上，甚至在美國本土皆然。」

納德指出，由於美以聯軍的空襲目標包括大學、橋梁和工廠，引發民眾憤慨，甚至連原本強烈批評當局的人士，都轉而讚揚該國主要的軍事力量——革命衛隊

納德表示：「從美國國家安全的角度來看，與伊朗建立長期正向關係符合利益，川普卻毫無理由地，摧毀了這種可能性。」

「厭惡該政權的許多人，也對民用基礎設施遭到大規模破壞感到憤怒。」

●戰略上「未能扭轉局勢」

左傾的美國智庫「國際政策中心」（Center for International Policy）高級研究員莫塔扎維（Negar Mortazavi）表示，這些攻擊反而激發了伊朗人更強烈的民族主義和團結意識。

她說：「對美國而言，他們沒有達成任何預定目標。核計畫毫無改變，伊朗依然有飛彈可以發射，依然擁有無人機，而且國家政權變得更加強硬，政權更替也沒有出現。」

曾任前總統小布希高級中東顧問、現任職華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）的辛赫（Michael Singh）也說，美國「大幅削弱」了伊朗的軍事力量和短期能力，包括摧毀許多飛彈與無人機，重創海空軍並擊斃多位高層領導人。

「從美國的角度來看，我會說美軍的作戰執行無懈可擊，但在戰略上，這場衝突卻尚未能扭轉局勢。」

辛赫指出，弔詭的是，這種壓倒性的武力展示，反倒可能促使伊朗加速研發核武，「伊朗看到美以擁有更勝一籌的軍事能力，理所當然會產生更強大的動機去追求核武」。

●伊朗取得籌碼

伊朗與美國預計11日在巴基斯坦展開長期協議談判，關鍵議題之一將是荷莫茲海峽。這條通往波斯灣的狹窄水道承載全球約1/5的石油運輸，而伊朗已證明其在此處擁有關鍵的制衡籌碼。

伊朗同意在停火期間開放海峽安全通行，但也提議建立收費系統，以支應戰後重建資金。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示，如果伊朗能獲得美國保證，就可以「主張，正是因為衝突升溫，才促成了這場符合其條件的談判」。

瓦艾斯說：「基本的對峙格局並未出現根本性的改變：伊朗仍保留其濃縮鈾，而華盛頓目前似乎更專注於防止動盪擴大（特別是在荷莫茲海峽），而非完全採取以色列偏好的路線。」

「這既反映川普對達成協議的渴求，也顯示了迄今所採行戰略的局限性。」