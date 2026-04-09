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從Fed官員立場來看 美伊停火反而成了降息阻礙

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

最後通牒前一刻喊卡…從關稅到伊戰 川普回鍋後總是TACO

編譯中心／綜合報導
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美國伊朗7日宣布停火兩周，圖為伊朗德黑蘭市8日似乎恢復活動，居民出行上街進行反以...
美國伊朗7日宣布停火兩周，圖為伊朗德黑蘭市8日似乎恢復活動，居民出行上街進行反以遊行。(路透)

川普總統在社群媒體發文表示，在與巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)和巴國權勢強大的陸軍參謀長穆尼爾(Asim Munir)對話後，他決定延後對伊朗的擴大打擊。

美聯社報導，夏立夫今天稍早在社群平台X上發文，敦促川普將最後期限延長兩周，以利外交行動取得進展。巴基斯坦一直主導相關談判。夏立夫也在同一則貼文中，要求伊朗開放荷莫茲海峽兩周。

川普表示，他將收回擴大攻擊範圍的威脅，這包括一系列橋梁、發電廠等民用目標，但前提是伊朗準備好接受為期兩周的停火，並重啟荷莫茲海峽。

川普7日傍晚在自家社群媒體平台發文表示，伊朗可以同意「完全、立即且安全地開放荷莫茲海峽」，並說他隨後會「暫停對伊朗的轟炸與攻擊兩周」。

自戰爭於2月爆發以來，川普設定了一系列威脅要升級衝突的最後期限，但每次都在期限到期前退縮。

川普的第2個總統任期，很大程度上是以熱中發出威嚇性威脅為特徵。然而，一旦引發強烈反彈，他就會選擇退縮，批評者將這種現象戲稱為「川普總是臨陣退縮」(Trump Always Chickens Out，簡稱TACO)。

川普曾在2025年4月首度宣布大規模的「解放日」關稅，由於引發金融市場劇烈震盪，川普隨後撤回許多原本計畫實施的關稅。

他基本上也放棄對中國、墨西哥、歐洲聯盟(EU)與加拿大等貿易夥伴的許多進口產品徵收高額關稅的威脅。

最引人注目的例子或許發生在今年1月於達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)會議期間，當時川普堅稱他希望美國取得格陵蘭，「包含權利、所有權與產權」，但之後迅速改弦易轍，放棄以對歐洲廣泛徵稅來施壓的威脅。

關稅 川普 巴基斯坦

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