允許伊朗在荷莫茲海峽收費？川普：考慮合資組聯合公司

伊朗要繼續掌控荷莫茲海峽。圖為巴拿馬旗的油輪被伊朗革命衛隊船艇包圍。(美聯社)

川普 總統8日拋出可能與伊朗 成立聯合公司在荷莫茲海峽收費。白宮 8日表示，美國還沒有確定接受伊朗在海峽收費，指川普雖然提出成立聯合公司的想法，但川普的立場很清楚，他希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

川普7日宣布對伊朗停火兩周，並與伊朗達成停火協議；川普指出，停火必須基於伊朗同意立即、完全和安全地開放荷莫茲海峽。

美國媒體ABC新聞記者卡爾(Jonathan Karl)8日在社群媒體上透露說，川普8日接受訪問，被問及是否認可伊朗擬在荷莫茲海峽收費的計畫，川普回答說，「我們正在思考合資成立聯合公司(joint venture)來這麼做」。

川普8日稍早也在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，美國將針對荷莫茲海峽船隻交通堵塞的情況伸出援手，稱會採取很多正面的行動，並表示，將會有巨額利潤。

白宮8日舉行記者會，有媒體問及伊朗在海峽收費是不是美方的紅線？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）回答說，川普的立場很清楚，停火是基於自由、安全的荷莫茲海峽，同時要立即開放海峽交通。

針對美國為何接受伊朗在海峽收費？李維特說，這還不是川普政府公開表示，已經確定會接受的情況，指川普雖然拋出合資成立聯合公司，但川普表達的立場很清楚，他希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

李維特8日在記者會上也稱停火協議代表美國取得重大勝利，指美軍在38天內就達成軍事核心目標；國防部8日上午也舉行記者會，國防部長赫塞斯表示，在不到40天的時間，美國中央司令部動用10%的美國作戰能力就瓦解世界上最大的軍事力量之一，稱伊朗遭受毀滅性的軍事失敗。

赫塞斯說，伊朗乞求這次的停火，並稱伊朗希望停火發生，因為伊朗已經「受夠了」(They've had enough)；赫塞斯表示，國防部已經完成任務，但會在幕後做好準備，確認伊朗遵守所有合理的條款。