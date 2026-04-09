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從Fed官員立場來看 美伊停火反而成了降息阻礙

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

編譯葉亭均／綜合外電
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美國總統川普（右）去年10月白宮會見北約秘書長呂特。（美聯社）
美國總統川普（右）去年10月白宮會見北約秘書長呂特。（美聯社）

北約（NATO）一名高級官員表示，美國希望歐洲盟國具體承諾在伊朗戰事結束後協助確保荷莫茲海峽安全，而且要求各國在數日內提出確保該水道航行順暢的明確計畫。

官員透露，這項要求是在美國與北約官員8日於白宮會談時提出，當時美國總統川普會見北約秘書長呂特，而美國國防部國務院官員也在場。

白宮、國防部與國務院未立即回應置評請求。

由英國主導、包含多數歐洲國家、日本與加拿大在內40多國的聯盟先前已承諾，在中東戰爭停止後協助重新開放對能源運輸至關重要的荷莫茲海峽。

川普、伊朗與以色列7日宣布一項脆弱的14天停火協議，前提是停止攻擊並重新開放航道。約十多位主要為歐洲的領導人隨後發表聲明，承諾將「協助確保荷姆茲海峽的航行自由」。

然而，伊朗與以色列之間的攻擊仍持續進行，荷莫茲海峽實際上仍處於封閉狀態。伊朗指控，以色列對黎巴嫩境內親伊朗的真主黨民兵發動攻擊，已違反停火協議。

這也引發疑問：美國最新要求是否會促使荷莫茲海聯盟成員迅速提出具體計畫，以及他們是否認為美方所設定的數日期限具有可行性。

加拿大 國務院 國防部

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