以軍轟炸黎巴嫩 伊朗再關荷莫茲 停火協議恐破局

以色列8日對黎巴嫩發動自2月28日以來最大幅度的轟炸，圖為搜救人員在斷垣殘壁中救援生還者，這個行動也為才宣布停火的美國和伊朗，蒙上陰影。（新華社）

美國與伊朗7日達成停火兩周的協議，不過以色列8日仍向黎巴嫩發動大範圍的攻擊，造成超過250人喪生，川普 總統8日向媒體表示，黎巴嫩沒有包含在停火協議內；伊朗則再度關閉再度關閉荷莫茲海峽來回應以色列的攻擊。

川：停火協議未含黎巴嫩

白宮 對此則說，這是完全不能接受的，並稱該消息與實況不符。

以色列8日大範圍的轟炸貝魯特，伊朗指責美國違反協議，再關閉荷莫茲海峽。（美聯社）

川普7日宣布對伊朗停火兩周，並與伊朗達成停火協議，不過根據路透報導，以色列8日持續向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）發動攻擊。

伊朗控美違反協議3條款

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出聲明指出，美方違反伊朗10點停戰提案中的3點，包括以軍攻擊黎巴嫩、有無人機侵入伊朗領空，以及拒絕伊朗鈾濃縮的權利。卡利巴夫指出，這項雙方可以談判的基礎，在談判還沒有開始之前就被違反了，認為在這樣的情況下，雙邊停火和談判是不合理的。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）8日也堅持說，黎巴嫩包含在停火協議之中，稱美國必須選擇停火或者因為以色列繼續衝突。

在巴基斯坦 總理夏立夫居間斡旋下，美國和伊朗7日晚間宣布停戰兩周進行協商，伊朗也開放荷莫茲海峽。夏立夫7日在X平台上發文指停戰包括黎巴嫰，但以色列馬上否認，並於8日再擴大對貝魯特的攻擊。

白宮：荷莫茲海峽流量已增

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）8日在白宮記者會上表示，黎巴嫩並未包含在停火協議之中，並指出以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）已在7日晚間發出聲明，稱以色列支持停火協議，並向川普確認，以色列會在接下來兩周繼續扮演美國有力的夥伴。

以軍大範圍的轟炸貝魯特，圖為搜救人員在貝魯特斷垣殘壁中救援生還者。（歐新社）

對於有報導指出，伊朗已經再度關閉荷莫茲海峽來回應以色列對黎巴嫩的攻擊，李維特說，川普知情這些報導，並稱這樣的情況是令人完全無法接受的；不過李維特也表示，實際情況與伊朗的公開發言不符，稱荷莫茲海峽8日的交通流量在增加。

李維特也重申川普的預期和要求，稱川普希望荷莫茲海峽立即安全地開放，李維特並指出，川普私下收到的訊息指出，川普預期的情況正在進行中，顯示海峽再度關閉的消息是錯誤的。

美國與伊朗代表10日將於伊斯蘭馬巴德會面，美方將由中東特使威科夫和川普女婿庫許納出席，川普表示不會派副總統范斯前往。