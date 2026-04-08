川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO 轉折關鍵在哪？

美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普 7日在社群媒體發文威脅若伊朗不在他設定的期限前達成協議，「文明今晚將消亡」，震驚全球，但他不到12小時後又突然「髮夾彎」，宣布與伊朗停火兩周，再次展現市場所稱的「TACO」（川普總是臨陣退縮），這中間的轉折耐人尋味。

美國媒體披露在這12小時內的關鍵內幕。川普在美東時間7日上午8時6分，在社群媒體給伊朗的最後通牒，若伊朗未在之後的12小時達成「他可接受」的協議，「一整個文明今晚將消亡，永遠無法再起，我不希望這發生，但或許會」，「天佑伊朗的偉大人民」！

以長期依賴「極限施壓」策略的川普來說，這條短短85字貼文也令人震驚，迅速從白宮 傳到各國大使館、企業主管辦公室，網友瘋狂熱議他的下一步行動，並促使美國盟友和調停人爭相尋找下台階或爭取更多時間。

一名阿拉伯國家官員透露，在川普發文不到30分鐘後，伊朗官員告知埃及 ，德黑蘭已切斷與美國談判代表的直接溝通。多位阿拉伯國家官員警告，川普的威脅可能對伊朗強硬派伊斯蘭革命衛隊造成反效果。

在美東時間7日上午9時，國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩登入了與美國中央司令部指揮官庫珀的每日安全視訊會議。美國官員透露，國防部一直準備潛在的伊朗能源基建打擊目標，清單上的目標遠少於川普先前威脅的「伊朗所有發電廠都將停止運作、燃燒、爆炸」，並已由軍事律師評估確認法律上可行的，因為都與伊朗軍方和安全部隊有明顯關聯，也不會對平民造成過大的傷害。

在美東時間7日上午10時30分，福斯新聞主持人拜爾在節目播報了川普的貼文，並表示川普之前告訴他，「晚間8時就會發生」，「如果我們到了那個階段，將會有他們前所未見的攻擊」。

隨著時間一分一秒過去，川普似乎仍在最後階段的外交斡旋和一些較瑣碎的活動之間游移不定。他美東時間7日上午致電參加在布達佩斯一座體育館舉行、副總統范斯參加的造勢活動，並在白宮接見科技投資人薩克斯和司法部官員，還在Truth Social發文支持印第安納州議會選舉的候選人。

各界揣測川普的下一步

川普政府的一些內部官員私下對川普的威脅表達擔憂，一位官員表示川普的發文令人不安。其他資深官員和川普盟友則認為，川普的發文是談判戰術。一些歐洲官員召開視訊會議，據與會官員透露，這場會議的共識是川普最終會收回威脅。

從美國海軍退休的凱雷集團副董事長史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）在內部簡報時認為，未來幾周停火的機率約65%，因為美國和伊朗都有談判的誘因，同時警告衝突進一步升級、局勢進一步惡化以及荷莫茲海峽繼續關閉的機率，也高達35%。

曾任川普顧問的企業顧問藍薩（Bryan Lanza），也在川普發文威脅後，收到了能源與金融業主管等大量客戶的諮詢，他呼籲各方冷靜，主張川普不會兌現這個威脅。

隨著時間推移，川普的威脅引發了各方反應，演員班史提勒在社群媒體表示， 「停止升級情勢，現在就結束戰爭。沒有人想要這個結果」。教宗良14世也表示，川普的威脅「完全令人無法接受」。

一些歐洲官員也陸續公開表態，法國外長巴霍表示 「文明不該由人抹殺」，川普的歐洲盟友義大利總理梅洛尼也說，「明確區分政權的責任和數百萬普通人民的命運，至關重要」，「伊朗平民無法、也不能為其領導人的罪行付出代價」。

川普發文引發反彈

國會山莊也表達類似的觀點。川普盟友、威斯康辛州聯邦參議員強生（Ron Johnson）表示，如果川普襲擊民用目標，將是一個「重大錯誤」，他希望川普是想「利用他的不可預測性」達成協議。數十名民主黨人呼籲透過憲法第25條修正案或其他途徑，罷免川普的總統職務。

川普在美東時間7日下午的多數時間，都和幾位重要幕僚待在橢圓形辦公室裡，接聽電話，並聽取各方對攻擊提案的利弊意見。

隨著美國盟友爭取更多時間外交斡旋，川普可能延後期限的初步跡象開始浮現。在美東時間7日下午3時許，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）公開呼籲川普延長最後通牒兩周，支持美伊停火，並敦促德黑蘭在這段期間重啟荷莫木茲海峽，以展現善意。

最後，川普在美東時間7日下午6時32分、也就是距離晚間7時最後期限的不到90分鐘前，做出讓步，在社群媒體發文表示，在巴基斯坦斡旋下，「如果伊朗同意立即、全面、安全地開放霍爾木茲海峽，我同意暫停對伊朗的毀滅兩周」。

不過，一些美國官員仍擔心，伊朗可能不會完全滿足川普的要求，雙方兩周後可能再次走向衝突。