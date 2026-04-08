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川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

官員稱川像條瘋狗 民主黨人籲用第25修正案讓川普下台

編譯周辰陽／綜合報導
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美以聯軍40天前曾誤炸伊朗一所女子國小，造成無辜學生死亡。圖為伊朗孩子7日參加悼...
美以聯軍40天前曾誤炸伊朗一所女子國小，造成無辜學生死亡。圖為伊朗孩子7日參加悼念活動。（路透）

多位民主黨人7日呼籲將川普總統免職，原因是他威脅伊朗於美東時間7日晚間8點最後期限前，必須達成協議並重新開放荷姆茲海峽，否則將消減整個伊朗文明，但到7日晚上，他同意停火兩周。

科羅拉多州民主黨眾議員德蓋特（Diana DeGette）引用了川普上午的貼文，在社群平台X上發文表示，「川普公然威脅對整個伊朗文明犯下戰爭罪。應立即啟動憲法「第25修正案」程序；但如果內閣過於怯懦，眾院現在就應該開始彈劾程序。」

麻州民主黨參議員馬基（Ed Markey）也因該貼文呼籲眾院啟動彈劾程序，並稱川普「完全不穩定且極具危險性」。他又說，「眾院必須提出彈劾條款，而參院需要罷免一位想要犯下戰爭罪的總統。我們不能坐視川普威脅要終結一整個文明。」

密西根州民主黨眾議員特萊布（Rashida Tlaib）在社群媒體上發文指出：「在轟炸學校、屠殺年輕女孩之後，白宮的戰犯如今正威脅要進行種族滅絕。是時候啟動『第25修正案』了。這個瘋子應該被免職。」

白宮則回應稱，民主黨人的言論「可悲」。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）表示：「民主黨人早在川普總統甚至尚未宣誓就職之前，就一直在談論要將他免職。國會中的民主黨人瘋狂、軟弱且無能，這也是為什麼他們的支持率處於歷史低點。」  

Axios引述六名知情官員與消息人士報導，一名近日多次與川普交談的美方消息人士表示，在政府高層中，川普本人可能是對伊朗立場最為強硬的人。另一名美國官員形容：「總統是最嗜血的一個，像條瘋狗一樣」，並淡化國防部長赫塞斯或國務卿魯比歐在背後推動的說法，直言：「跟總統相比，那些人反而更像鴿派。」

報導指出，川普開始向顧問與親信試探對攻擊發電廠與橋梁計畫的看法，並詢問他們：「你怎麼看『基礎設施日』？」

川普的談判團隊由副總統范斯、特使威科夫與庫許納組成，認為若情勢允許，應盡快促成協議。與此同時，以色列總理內唐亞胡、沙烏地阿拉伯與阿聯領導人，以及南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢等政治盟友，則敦促川普除非伊朗做出目前看來不太可能的讓步，例如重啟荷莫茲海峽或放棄所有高濃縮鈾，否則不應同意停火。

白宮 以色列 參院

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