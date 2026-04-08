教宗：川普要摧毀伊朗文明威脅 實在令人無法接受

針對川普總統說要毀滅整個伊朗文明，教宗良14世罕見動怒，指「實在無法接受」。（路透）

教宗良14世(Pope Leo XIV)7日表示，川普總統要摧毀伊朗文明的威脅「實在令人無法接受」，並指出任何針對民用基礎設施的襲擊都違反國際法。

這位美籍教宗發表了迄今為止，對這場戰爭最強烈的譴責，他敦促美國民眾和其他所有心懷善意的人們，聯繫各自的政治領袖和國會議員，要求他們拒絕戰爭，致力和平。

「今天，正如我們所知，伊朗全體人民都受到了威脅。這實在令人無法接受，」教宗在離開羅馬南郊岡道爾夫堡(Castel Gandolfo)寓所時說道。

這位教宗所指的是川普對伊朗若未能按川普設定的最新最後期限，達成包括重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的協議，「一個文明今晚將滅亡」的威脅。

良14世提起他在復活節期間，呼籲和平、反對戰爭的講話，「尤其是一場許多人認為是不義之戰，而且還在不斷升級，卻解決不了任何問題的戰爭」。

近幾周來，歷史上首位美國出生的教宗，在最初呼籲和平與對話的溫和表態之後，加強對美以在伊朗戰爭中的反對；教宗良14世在上周首次公開批評川普，表示希望這位美國總統真心「在尋找結束戰爭的方法」。

教宗良14世在7日雖然沒有直接點名川普，但他以英語發表講話，敦促人們聯繫各自的政治領袖和國會議員，「要求他們努力維護和平，反對戰爭」。

他說：「我們正面臨全球經濟危機、能源危機，以及中東地區極度動盪的局勢，這只會加劇世界各地的仇恨。」

他說，應該向政治領導人傳達的信息是：「回到談判桌前，讓我們對話，讓我們以和平的方式尋找解決方案，尤其要記住那些無辜的孩子、老人、病人，以及許多已經成為或將成為這場持續戰爭受害者的人們。」

梵蒂岡 特別關注伊朗衝突是如何蔓延至黎巴嫩 ，導致以色列 與伊朗支持的黎巴嫩真主黨武裝組織之間，再次爆發戰爭；梵蒂岡擔憂黎巴嫩南部基督徒的安危，他們是該地區教會的重要支柱。