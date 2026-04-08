川普不顧平民威脅轟伊朗恐犯戰爭罪 聯國秘書長：震驚

伊朗官媒7日播出伊朗婦女民眾手持國旗在各大發電廠外示威，保護電廠等基礎設施，抗議美軍轟炸。(取自伊朗官媒視頻)

川普 總統6日威脅炸毀伊朗境內所有橋梁和發電廠，7日在社媒發文聲稱「今晚，一個文明將被消滅，永不復返」。這些威脅可能導致的強大破壞行動，是否違反國際法？是否構成戰爭罪？戰爭中的「平民目標」如何定義？引發各方關切質疑。

美聯社報導，川普6日直稱他「一點也不擔心」犯下戰爭罪；發出威脅時也似乎並未考慮平民傷亡。

攻擊醫院水廠 也會奪命

聯合國 秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）6日表示，古特瑞斯對川普威脅攻擊伊朗民用基礎設施感到「震驚」，並警告，即使美國攻擊特定民用基礎設施是出於軍事目的，仍禁止對平民造成過大傷害，否則違反國際法。

曾任美國空軍軍事法官的西南法學院教授範蘭丁漢姆（Rachel VanLandingham）表示，若醫院和水處理廠的電力被切斷，平民很可能死亡。

紐約時報報導，人權專家指出，川普最近言論已逾越底線，暗示美國為實現自身目標，不惜違反旨在保護平民的美國國內法和國際法。

美軍手冊：減少傷害平民

「日內瓦公約」（Geneva Conventions）要求軍方區分平民和戰鬥人員，採取預防措施保護非戰鬥人員，包括確保攻擊行為符合比例原則在內。美軍戰爭法手冊則明確指出，「保護平民免受敵對行動的危害，是戰爭法主要目的之一。」該手冊並概述美軍職責為不直接攻擊平民，盡量減少對平民的傷害。

日內瓦公約或美國法律術語看似簡單，卻存在灰色地帶；地面部隊、指揮官和各國對「平民」的定義解讀可能不同。例如，伊拉克 和阿富汗戰爭中，美國曾以「適齡男性」的存在為由，為使用致命武力辯護；指這些人無論是否攜帶武器，看來都像戰士。

專家表示，電網屬於民用設備，但若對軍事行動有貢獻並提供明確軍事優勢，仍可能成為合法攻擊目標。

川普在社群媒體的威脅尤其危險，他提議大規模攻擊基礎設施，卻未強調保護平民，可能讓戰場上的指揮官以行政批准作為掩護，發布非法命令。