美以襲伊朗哈格島 伊媒稱未傷及石油設施 范斯：戰略未變

美以部隊7日對伊朗的重要石油提煉樞紐的哈格島上的軍事設施發動攻擊。伊朗當天稍早就接受美方提出條件，美方表示最後攻擊行動暫延兩周。圖為衛星顯示位於荷莫茲海峽哈格島。(美聯社)

美國和以色列7日對荷莫茲海峽的伊朗石油 樞紐哈格島(Kharg Island)展開新一輪攻擊後，伊朗「梅爾通訊社」(Mehr)報導，島上「重要基礎設施未受損」。

英國廣播公司(BBC)引述「梅爾通訊社」報導，哈格島的局勢已得到控制，石油設施與配套作業不受干擾，各項活動繼續正常運作。

負責對伊朗停火談判的副總統范斯 目前人在匈牙利布達佩斯。他在7日稍早也證實這起對哈格島的攻擊行動，「我們原本就打算打擊哈格島上的一些軍事目標，我相信我們已經這麼做了」；他強調對哈格島的攻擊並不代表戰略發生改變。

川普總統7日稍早還重申他的最後通牒，要求伊朗在美東時間7日晚間8時前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗基礎設施。但這通牒已在7日晚宣告再延兩周，雙方繼續談判。

華府媒體Axios報導，美國已對伊朗的哈格島發動打擊，一名美國官員則向路透表示，這些打擊並未影響石油基礎設施。部分打擊目標是先前在3月已遭攻擊過的設施，同時透露這次攻擊發生在7日清晨時段。

范斯表示，「除非伊朗提出一項我們能支持的提案，或者根本不提出提案，否則我們不會打擊能源和基礎設施目標」；他認為這項攻擊行動，不代表美國總統川普政策出現任何變化。

美軍曾在3月中旬對哈格島發動打擊。當時川普表示，他們已「完全摧毀」當地所有軍事目標，並稱下一步可能會瞄準石油基礎設施。