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川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO 轉折關鍵在哪？

美伊停火兩周 油價瞬跌 亞股飆漲

編譯莊瑞萌／綜合報導
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巴基斯坦白夏瓦一處加油站，一名工人正在為顧客的車輛加油。美伊停火兩周消息傳出後，...
巴基斯坦白夏瓦一處加油站，一名工人正在為顧客的車輛加油。美伊停火兩周消息傳出後，國際油價立即跌破100美元。(歐新社)

川普總統在4月7日對伊朗「最後通牒」截止前數小時，中東戰火出現重大轉機，美伊朗雙雙同意停火兩周；金融市場聞訊振奮，國際油價瞬間暴跌，跌破100美元關卡；亞股早盤隨之大漲，日股大漲一度超過2000點，韓股也一度狂飆逾6%。

雙方停火於伊朗時間8日凌晨3時30分(美東時間7日晚上8時)生效。

國際油價兩大重要指標--西德州原油與布蘭特原油期貨都出現雙位數的跌幅，西德州原油一度暴跌逾17%，布蘭特原油則下殺超過15%，天然氣期貨價格也下跌超過10%。

根據最新數據顯示，美東時間7日晚間8時03分，5月交割的西德州原油(WTI)期貨價格瘋狂跳水，跌幅超過16%，來到每桶94.47美元；與此同時，國際基準的6月交割布蘭特原油(Brent)也同步重挫逾15%，回落至每桶92.21美元。

在停火利多消息帶動下，貴金屬市場延續上行走勢。現貨黃金日內漲幅擴大至近3%，價格升至4835美元上方；白銀同步勁揚5.33% 至76.81 美元，鉑金與鈀金亦跟隨走高。

美伊雙雙同意停火兩周，同時伊朗同意川普提出的恢復荷姆茲海峽通行的條件，使全球能源危機風險化解不少。

雖然後市仍存在不確定因素，戰爭也瞬息萬變；但油價走勢若能回到開戰前的水準，通膨與經濟壓力會減少許多。

儘管停火消息提振市場情緒，但專家普遍認為，風險並未完全解除。

先前受到中東戰火導致供應中斷影響，實體原油現貨因煉油廠恐慌搶購，價格一度飆破每桶150美元，遠超期貨並創歷史新高。

路透報導，伊朗原本封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，迫使中東地區每日至少1200萬桶的供應中斷，約佔全球供應量的12%。受此影響，布蘭特(Brent)原油期貨上月創下2022年以來最高紀錄。

停火訊息傳出之前，根據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據，北海Forties原油實體價格於7日飆升至每桶146.09美元，已打破2008年紀錄並創下歷史新高。

亞洲與歐洲國家因波斯灣能源衝擊面臨的風險高於美國，但分析師指出，隨著通膨壓力升高，美國消費者的支出萎縮已不可避免。對此，高盛(Goldman Sachs)已將美國經濟衰退的風險預估值調升至30%。花旗(Citi)首席全球經濟學家、前美國財政部官員謝茲(Nathan Sheets)警告，若油價突破每桶110至120美元，全球經濟風險將顯著升高。他說，「隨著衝擊持續擴大，衰退風險顯著上升，當達到某些臨界點後，特定經濟活動將難以維繫，進而觸發更劇烈、非線性的需求萎縮。」

Axios 報導，金融服務公司麥格理(Macquarie)的分析師表示，如果戰爭持續到6月，油價達到每桶200美元的機率為40%。

川普 德州 亞股

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