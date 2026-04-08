期限前90分鐘… 川普同意停火2周 美伊周五談判

在川普自訂的美東時間7日晚8時最後通牒前，川普與伊朗都宣布同意停戰兩周，讓戰況出現戲劇性轉變。川普此前放話要毀滅伊朗文明。（路透）

川普總統7日對伊朗發出強硬的最後通牒，揚言若未在7日晚間8時前達成協議「今晚將有一整個文明滅亡」；副總統范斯(JD Vance)表示，美方擁有「迄今尚未決定使用」的手段，引發外界懷疑美國可能動用核武，但很快遭白宮 駁斥。美伊緊張情勢在最後關頭急轉直下，在巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)居中斡旋之下，美伊在期限前90分鐘達成協議，同意暫時停火兩周。

巴基斯坦斡旋 伊朗同意暫開放荷莫茲海峽

巴基斯坦在美以伊戰爭中扮演關鍵角色，7日提出停火兩周的建議，美國和伊朗都接受。圖為巴基坦總理夏立夫（左）和川普總統（右）今年1月在達沃斯論壇。（美聯社）

夏立夫也指出，雙方停火已於美東時間7日晚上8時生效。

美聯社報導，川普7日晚間透過社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布，他已與夏立夫及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾(Asim Munir)通話，並在伊朗同意全面、立即且安全地開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的前提之下，美方將暫停攻擊伊朗兩周。

川普寫道，「我同意暫緩對伊朗的轟炸與攻擊兩周，這將會是雙邊停火！」

川普指出，美國已「達成並超越所有軍事目標」，強調華府與德黑蘭在長期和平協議上取得重大進展。他說：「美伊過往的各項爭議幾乎都已達成共識，但還需要兩周時間才能敲定最終協議。」

10點方案 伊仍擁有濃縮鈾

川普透露，美方已收到伊朗提出的10點停火方案，認為那是「可行的談判基礎」。

伊朗方面稱這是「歷史大勝」，10點方案裡包括伊朗仍擁有濃縮鈾、減少制裁。這項停火協議最初由巴基斯坦提出，內容包括伊朗暫時開放荷莫茲海峽兩周，換取美方停止攻擊，並利用此期間推動更全面的終戰協議。

以色列 稱將同步暫停空襲

白宮官員表示，停火將在伊朗落實荷莫茲海峽開放後生效，而以色列總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)政府也同意同步暫停空襲。

伊朗最高國家安全委員會表示，已同意為期兩周的停火，並將於10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與美國展開談判。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，在未來兩周內，船隻可在伊朗軍方管理下通行荷莫茲海峽。不過，目前尚不清楚這是否意味著伊朗會放鬆對該水道的控制。

伊朗為結束戰爭提出的條件包括：控制荷莫茲海峽、美國作戰部隊撤出該地區、解除制裁，以及釋放其遭凍結的資產。這些要求顯示，伊朗正試圖重塑中東的地緣政治秩序以及全球石油貿易格局。

這項停火協議距離川普原先設定的最後通牒期限只剩90分鐘，川普7日上午發文警告，若伊朗未在期限內讓商船安全通過荷莫茲海峽，「整個文明今晚將會消失，永不復返」，但也保留變通的彈性，寫道「或許會發生一些革命性的美好事情」。

副總統范斯7日在匈牙利會晤總理奧班(Viktor Orban)後表示，美軍擁有「迄今尚未決定使用」的手段，來執行川普對伊朗下達的最後通牒。接著與前副總統賀錦麗相關的社群帳號指出，范斯暗示川普「可能動用核武」。

白宮迅速透過X平台否認美國考慮對伊朗動用核武，寫道「副總統范斯字面上完全沒有『暗示』這種意思。」

美聯社報導，達成兩周停火協議後，飛彈警報8日凌晨仍在以色列和阿拉伯聯合大公國等地持續響起，顯示局勢仍然混亂。