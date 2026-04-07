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美伊同意停火2周 全球能源危機暫獲一線生機

編譯劉忠勇／綜合外電
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在川普自訂的美東時間7日晚8時最後通牒前，川普與伊朗都宣布同意停戰兩周，讓戰況出...
在川普自訂的美東時間7日晚8時最後通牒前，川普與伊朗都宣布同意停戰兩周，讓戰況出現戲劇性轉變。川普此前放話要毀滅伊朗文明。（路透）

美國和伊朗周二分別同意停火兩周，美以聯軍將停止軍事行動，以換取德黑蘭方面重新開放荷莫茲海峽。

Axios引述白宮官員報導，當伊朗開放荷莫茲海峽，停火即生效。據報導，美伊輪預訂周五在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開第一回合談判。

就在調停國巴基斯坦請求美國總統川普收回最後通牒後，川普周二在他限令伊朗重開海峽的最後期限（晚上 8 點）倒數90 分鐘，在社群媒體上宣布暫緩大規模攻擊伊朗的決定。川普表示，只要伊朗同意「完全、立即且安全地開放荷莫茲海峽」，他同意「暫停對伊朗的轟炸並攻擊兩周」。

伊朗外交部長阿拉奇發布新聞稿說，「在為期兩周的期間內，經由與伊朗軍方協調，安全通過荷莫茲海峽是可能的」，若停止針對伊朗攻擊，「我們強大三軍將停止防禦行動」。

根據白宮官員透露，以色列也已同意這項停火協議。

不過，美國在中東多個盟友國家，仍持續遭遇飛彈攻擊，沙烏地阿拉伯、巴林與科威特防空警報大作。美國國防部官員表示，伊朗停火令可能得花上一段時間才會下達到革命衛隊的基層。

川普決定暫緩攻擊，和他周二原本在社群媒體上強硬的發言相比，態度顯著軟化。他原本警告，若伊朗不屈服，「今晚一整個文明將會消亡，永不復生」。他威脅攻擊包括發電廠在內的伊朗民生基礎設施，若付諸實行，恐將構成戰爭罪。

曾任布希政府國家安全會議中東事務高級主管的辛格（Michael Singh）說：「這基本上為雙方原本不斷加深的對峙提供了一絲轉圜餘地，但顯然我們距離達成衝突和解還很遙遠，更別提解決引發衝突的底層問題了。」

巴基斯坦總理夏立夫較早在社群媒體發文指出，談判正「穩定、強而有力地推進」，且伊朗已要求伊朗「開放荷莫茲海峽兩週，作為相對應的釋出善意」。

夏立夫周二晚間邀請各方前往伊斯蘭馬巴德繼續談判。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，關於下一階段談判的討論正在進行中，但「尚未定案」。

如今焦點重回荷莫茲海峽，以及船舶是否能安全通過這條至關重要的水道。雖然最近幾周已有部分船隻通過海峽，但這些船隻通常不是伊朗視為敵對、或至少默許美以攻擊行動的國家。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）研究員塞格爾（Clayton Seigle）說：「這才是真正的試金石——也就是第一線的業者，包括船東和船舶營運商，是否會因為停火宣布後，以及在除了已獲豁免的伊拉克船隻外、其他船舶也受安全保障的承諾下，進而改變他們的行為。」

華府顧問公司「ClearView Energy Partners」董事總經理布克（Kevin Book）說：「光是這段延期，或許就足以讓油價回落到我們新的支撐水位，但這絕不代表價格已完全回歸正常。」

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