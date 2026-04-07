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川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

趕在期限前停火？分析：川普沒好牌 談判改走伊朗方案

編譯周辰陽／即時報導
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美國紐約市中央車站內的時鐘7日顯示晚間8時，即為美國總統川普要求伊朗重新開放荷莫...
美國紐約市中央車站內的時鐘7日顯示晚間8時，即為美國總統川普要求伊朗重新開放荷莫茲海峽所設定的最後期限。(路透)

美國總統川普威脅伊朗，若未能在美東時間7日晚間8時前達成協議、重新開放荷莫茲海峽，將在「一夜之間」摧毀伊朗；但他在最後期限到達前宣布，在特定條件下同意暫停對伊朗的攻擊2周。一名研究伊朗外交政策的專家認為，川普之所以被迫接受與伊朗達成停火協議，是因為「他手上沒有任何好的選項」。

華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）執行副總裁帕爾西（Trita Parsi）接受半島電視台訪問時指出，若美國與以色列對伊朗爆發更大規模戰爭，將「摧毀川普的總統任期」。

帕爾西表示，川普在升高衝突上大放強硬言論，但區域內所有人都知道，如果攻擊伊朗的能源資源與發電廠，伊朗將對波斯灣合作理事會（GCC）國家進行報復，屆時能源危機將比現在嚴重得多。他說，川普需要從這個局勢中脫身，「他今天稍早發出那些威脅，是為了營造一種印象，好像今晚將達成的協議是按照他的條件完成的」。

他進一步指出，仔細分析就會發現，情況其實並非如此。就連川普自己的聲明也提到，談判將以伊朗提出的十點方案為基礎，「而這是一個合理得多的方案」。

川普 伊朗 以色列

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