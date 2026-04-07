紐時：內唐亞胡密訪白宮鼓吹攻打伊朗 川普拍板動武

川普總統（左）曾表示，會與以色列總理內唐亞胡（右）決定何時停戰。（路透）

「紐約時報」今天長文報導，以色列總理內唐亞胡2月中密訪白宮 「強迫推銷」聯合攻打伊朗計畫，多位美國官員雖認為推翻政權、民眾起義與庫德族參戰等預期脫離現實，但川普 仍在短期內決定用兵。

紐約時報（New York Times）記者史萬（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）即將出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期」（暫譯，Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）。紐時記者在美軍可能大規模攻擊伊朗前夕，長文報導川普如何被以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）拖進這場戰爭。

內唐亞胡密訪白宮

美東時間2月11日上午11時前，內唐亞胡乘坐的黑色休旅車駛進白宮，美以兩國官員已在內閣會議室集會。內唐亞胡隨後下樓前往白宮戰情室，準備向川普簡報屬於高度機密的攻擊伊朗計畫。外國領袖極少進入白宮戰情室。

川普未如往常坐在主位，而是與內唐亞胡各坐一側，大銀幕上是以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）與多名軍官。

這場低調進行的秘密集會美方出席官員包括國務卿暨國安顧問盧比歐（Marco Rubio）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。

擔任中東特使的川普女婿庫許納（Jared Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）也在場。副總統范斯（JD Vance）因訪問亞塞拜然趕不及出席。為防止消息走漏，多位重要內閣官員不清楚這場會議的存在。

內唐亞胡鼓吹攻擊伊朗計畫

內唐亞胡認為伊朗已到變更政權的時刻，美以行動將結束伊斯蘭共和國政府。他還評估可能接任者，當中包括流亡美國的前國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）。

內唐亞胡自信認為，數週內可摧毀伊朗彈道飛彈系統，屆時伊軍將無法封鎖荷莫茲海峽，對鄰國攻擊影響不大。摩薩德情資分析，伊朗民間反政府示威將再起，間諜組織將協助掀起動亂，伊朗反對勢力在美以轟炸後將推翻政府，伊拉克 境內的庫德族人也將在西北邊境組織戰線，加速政權崩解。

這場簡報讓意見不同的美國官員之後連日深入討論。在場人士多認為川普深受影響，最後除了范斯不同意，持懷疑立場的官員也認同川普的最後決定，美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊。

美情資評估「可笑」 川普興味盎然

以色列白宮戰情室簡報後隔日，熟悉伊朗的美國情報專家在同一場所舉行簡報，官員認為內唐亞胡的計畫分為4階段。第1，斬首最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）、第2，削弱伊朗回擊與威脅鄰國的軍力、第3，掀起內部動亂、第4，政權改變。

官員們認為憑藉美國軍力與情資可達到前2項目標，但第3、4項與庫德族參戰脫離現實。中情局長雷克里夫對川普直言，改變伊朗政權的評估「可笑」。盧比歐補槍，「換句話說，他在鬼扯」。

參謀首長聯席會議主席凱恩說，這是以色列的標準作戰程序，但過於誇張，以國計畫未必完善，他們需要美國，所以「強迫推銷」（hard sell）計畫。不過川普回應，推翻伊朗政府，這是他們的問題。

凱恩之後提出若攻打伊朗，將消耗美軍因烏克蘭戰爭減少的武器庫存，維持荷莫茲海峽安全極度艱難，同時面臨封鎖的風險。但川普總愛問「之後會如何」，只聽想聽的話。

無官員反對 川普下令動武

雖然多位內閣成員與情報官員對攻擊伊朗能否達成目標持懷疑態度，川普似乎已下定決心。

庫許納與魏科夫與伊朗代表進行多輪棄核談判未見結果，伊朗認為有損國格，拒絕美國長期免費提供核燃料的建議。

2月26日下午5時，經多輪會議，各方均已表態，核心官員最後於白宮戰情室集會，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）與發言人李威特（Karoline Leavitt）首次加入會議。但財政部長貝森特（Scott Bessent）、能源部長萊特（Chris Wright）及國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）仍不在核心名單內。

據紐時記者獨家掌握資訊，川普依序詢問官員意見。

范斯說：「你知道我認為這是壞主意，但如果想這樣做，我會支持。」

威爾斯說：「如果總統認為為了美國國家安全需要行動，就應該繼續。」

雷克里夫：「如果只為刺殺最高領袖，或許可以做到。」

張振熙說：「競選時反對更多戰爭，民眾投票不是支持海外戰事。但無論做出什麼決定，都是對的。」

赫格塞斯說：「他們（以色列）最後得對付伊朗人，不如現在動手。」

凱恩說：「如果總統下令行動，軍方將執行。」

盧比歐說：「如果目標是改變政權或掀起革命，不應該這麼做。但如果是摧毀伊朗飛彈計畫，就能實現目標。」

川普說：「我認為我們必須這樣做。」

凱恩向川普提供2月28日下午4時是最後發動攻擊的期限。川普28日在空軍一號上，距離期限還有22分鐘時下令「批准史詩怒火行動（Operation Epic Fury），不得中止，祝好運。」