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川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

編譯周辰陽／即時報導
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以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷召開記者會。（路透）
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷召開記者會。（路透）

美國總統川普7日在真實社群發文，宣布有條件同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊2周。以色列一名知情人士表示，以國官員對美國與伊朗達成的臨時停火協議感到憂慮。

以色列尚未發布公開聲明，但一名白宮資深官員向CNN表示，川普是在升級軍事攻擊的最後期限前約一個半小時宣布停火，以色列也被納入停火安排。在談判持續進行期間，以色列同意暫停轟炸行動。

消息人士表示，以色列將遵守停火，並跟隨美國總統川普的決定，但是以色列不情願這麼做。消息人士指出，以色列的目標清單上仍有更多攻擊目標，並且仍希望透過對伊朗的軍事行動達成更多目標。

根據Clash Report轉述，以色列官員向以色列公廣公司（KAN）表示，以方對川普的決定感到意外，且是在最後一刻才收到相關更新，當時一切似乎已經定案。該官員說：「我們必須遵守停火。」

以色列總理內唐亞胡3月中旬接受CNN詢問時，拒絕回答若川普達成停火協議，是否會停止對伊朗的攻擊。但他承認，川普是「領導者」，而自己是「他的盟友」。他在3月18日記者會上對CNN表示：「最終，川普總統會做出自己的決定，我是否尊重這些決定？是的，我尊重。」

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