我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

伊朗：接受2周停火、美同意10點方案 美伊周五再談

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普7日在對伊朗升級軍事攻擊的最後期限前不到2小時同意停火2周，示威者在...
美國總統川普7日在對伊朗升級軍事攻擊的最後期限前不到2小時同意停火2周，示威者在白宮外抗議美國軍事行動。(路透)

伊朗最高國家安全委員會7日表示，已接受為期兩周的停火。聲明指出，伊朗將於10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與美國談判。

美聯社報導，聲明強調：「這並不意味著戰爭結束。我們仍然掌握著戰爭的主動權，如果敵人犯下哪怕最輕微的錯誤，我們都將予以全力反擊。」

聲明指出，伊朗已取得勝利，並祝賀伊朗人民在與美國及以色列為期五周的戰爭中展現的抵抗精神。聲明稱，美國已接受伊朗提出的10點和平方案，包括不攻擊伊朗的保證、伊朗對荷莫茲海峽的控制權，以及對經濟損失的賠償。

伊朗指這10點停火方案包括，荷莫茲海峽將「在伊朗武裝部隊的管控下通行」。聲明還說，這將「賦予伊朗獨特的經濟和地緣政治地位」。伊朗也將獲得全面制裁解除。

美國總統川普在真實社群上的發文則僅表示，他願意討論這項10點提案。

美國總統川普7日在真實社群發文，宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期2周，並表示「這將是一項雙方停火」。紐約時報報導，3名伊朗官員表示，停火方案已獲新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼批准。

官員指出，在巴基斯坦緊急展開外交斡旋，以及主要盟友中國在最後關頭介入、要求伊朗展現彈性並緩和緊張局勢後，伊朗已接受巴基斯坦提出的為期兩周停火方案；同時，對關鍵基礎設施受損可能造成經濟重創的憂慮也日益升高。

川普 伊朗 以色列

上一則

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

延伸閱讀

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
伊朗提停戰10條款 揚言炸OpenAI資料中心

伊朗提停戰10條款 揚言炸OpenAI資料中心
伊朗拒臨時停火提10條款 美官員：達協議希望渺茫

伊朗拒臨時停火提10條款 美官員：達協議希望渺茫
Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30

超人氣

更多 >
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」
中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下