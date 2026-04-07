伊朗：接受2周停火、美同意10點方案 美伊周五再談

美國總統川普7日在對伊朗升級軍事攻擊的最後期限前不到2小時同意停火2周，示威者在白宮外抗議美國軍事行動。(路透)

伊朗 最高國家安全委員會7日表示，已接受為期兩周的停火。聲明指出，伊朗將於10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與美國談判。

美聯社報導，聲明強調：「這並不意味著戰爭結束。我們仍然掌握著戰爭的主動權，如果敵人犯下哪怕最輕微的錯誤，我們都將予以全力反擊。」

聲明指出，伊朗已取得勝利，並祝賀伊朗人民在與美國及以色列 為期五周的戰爭中展現的抵抗精神。聲明稱，美國已接受伊朗提出的10點和平方案，包括不攻擊伊朗的保證、伊朗對荷莫茲海峽的控制權，以及對經濟損失的賠償。

伊朗指這10點停火方案包括，荷莫茲海峽將「在伊朗武裝部隊的管控下通行」。聲明還說，這將「賦予伊朗獨特的經濟和地緣政治地位」。伊朗也將獲得全面制裁解除。

美國總統川普 在真實社群上的發文則僅表示，他願意討論這項10點提案。

美國總統川普7日在真實社群發文，宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期2周，並表示「這將是一項雙方停火」。紐約時報報導，3名伊朗官員表示，停火方案已獲新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼批准。

官員指出，在巴基斯坦緊急展開外交斡旋，以及主要盟友中國在最後關頭介入、要求伊朗展現彈性並緩和緊張局勢後，伊朗已接受巴基斯坦提出的為期兩周停火方案；同時，對關鍵基礎設施受損可能造成經濟重創的憂慮也日益升高。