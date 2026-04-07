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川普怒轟日韓北約 美盟友盼「伊朗鐵板」逼他回歸傳統路線

編譯簡國帆／即時報導
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川普總統6日再度批評日本、南韓、澳洲及北約盟邦。（美聯社）
川普總統6日再度批評日本、南韓、澳洲及北約盟邦。（美聯社）

川普總統6日再度批評日本、南韓、澳洲及北約盟邦，未能在幫助重啟荷莫茲海峽提供海軍協助，並且重提格陵蘭議題，加深歐洲與亞洲盟友的「沒其他可信夥伴可選」的兩難困境，只能期盼川普在伊朗戰爭遭遇的挫折，能抑制他干預各地事務的企圖心，讓國際關係重返更傳統的模式。

川普在白宮的記者會上抱怨，即便美國在日本和南韓駐軍上千人，協助抵禦來自「擁有許多核武」的北韓威脅，但日韓在荷莫茲海峽議題卻「沒幫我們」，他認為美國對日韓澳的軍事支持也應該獲得對等回報。

他也批評北約是「紙老虎」，表示對這個軍事防禦同盟「非常失望」，一些關鍵成員國拒絕開放軍事基地的美軍用於初期攻擊伊朗，一些國家也不願藉由協助重啟荷莫茲海峽實質參戰，「我認為這是北約永遠抹滅不了的標記，永遠無法從我的心中抹去」。

川普也說，「如果各位想知道真相，全都是從格陵蘭開始的」，「我們想要格陵蘭，他們不給我們，然後我說：『掰掰』」。

北約祕書長呂特預定8日與川普、美國國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯會面，希望緩解川普政府對北約同盟的憂慮，川普6日雖讚揚跟他個人關係不錯的呂特，但暗示北約想修補與美國關係的前景艱難，「你知道，他們禮拜三會來見我，會說『噢，我們會做這個、會做那個』，現在，你知道他們突然全都想送東西來，但他們一開始就大聲清楚地說明」立場。

川普的最新發言，也凸顯美國歐亞盟友的困境。川普重返白宮一年多以來，已因關稅、支持烏克蘭和格陵蘭未來等議題與盟友發生爭端，並質疑美國是否仍是可信盟友，但問題在於，在可預見的未來，沒有其他國家能取代美國的軍事和經濟實力，因為中國大陸和俄羅斯也在奉行掠奪政策，且歐亞中型民主國家需要時間，才能擺脫對美國的依賴，加強彼此合作。

澳洲智庫洛伊研究院（Lowy Institute）執行董事傅利洛夫說，從二戰以來，美國對民主盟國來說大致是和藹的強權，並獲得一致認可而維持霸權地位，但「如果你每次談判都侮辱盟友、把他們逼到絕境，向世界展現最醜陋的一面，那麼這種共識將消失殆盡」「不過，美國主導的聯盟體系有替代選項嗎？美國是唯一能在世界各地投射力量的國家。如果不是華府，誰來領導西方」？

隨著美國在伊朗戰事遭遇的軍事困境提高，美國盟友之間無疑出現某種「看戲」心態，期望川普在這場戰爭的剉著，能夠抑制他干預各地事務的企圖心，讓國際關係重返更傳統的模式。

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