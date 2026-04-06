美軍直搗伊境救出飛官「無人喪生」 犧牲2架MC-130J運輸機

一架美軍F-15E戰機3日在伊朗上空被擊落，美國隨即動用包括特種部隊等各種軍情資產，最後終於救出流落伊朗境內的一名機員。圖為參與這次「史詩怒火行動」的陸戰隊官兵。（路透）

一架F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機3日在伊朗遭擊落後，美軍出動十多架戰機、無人機及地面部隊，深入伊朗境內營救第二名飛行員，過程驚險連連、雙方交火不斷，最終成功救出傷員並安全撤離，雖然犧牲了兩架造價1億元的MC-130J特戰運輸機，但美軍無人喪生。川普 總統稱此次救援是「復活節奇蹟」，並說將於6日下午召開記者會。

川普曝飛官受傷 但會沒事

綜合媒體報導，川普讚揚美軍採取了強力且果斷的行動，「伊朗人以為他們能探囊取物，但事實遠非如此。記住，我們救出了兩名機組人員，但我們不能談論第一位，因為那樣會暴露還有第二位。」川普在「真實社群」(Truth Social)的另一篇貼文中表示，這名備受尊敬的上校飛官身負重傷，「他受了傷，但會沒事的。」

一位高階軍官表示這次任務是美國特種作戰史上最具挑戰性、最複雜的任務之一。這名武器系統操作員在薩格洛斯山脈(Zagros Mountains)躲避追捕超過一天，利用生存訓練技能遠離飛機殘骸、藏身於地勢較高的位置，同時發出求救訊號。當時伊朗軍隊正在該地區搜山並動員民兵追捕他，而他的自衛武器只有一把手槍。他啟動緊急定位信標後，透過加密無線電與美軍取得了聯繫，中央情報局(CIA)立即將人員位置通報給了國防部 和白宮。

CIA祕密行動立大功

一位川普政府高階官員表示，飛官得以獲救也要歸功於CIA的祕密行動，CIA在伊朗境內散布假情報謊稱美軍已經找到飛官並撤離中，試圖迷惑敵方，官員在聲明稱：「這簡直就是大海撈針…他被困在山縫中，若非CIA的能力，根本無法發現他。」

營救過程中，特戰部隊、空軍傘降救援隊(Pararescue Jumper)與伊朗革命衛隊和巴斯杰民兵(Basij)激烈交火，在科吉盧耶－博韋艾哈邁德省(Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province)、伊斯法罕市(Isfahan)也發生衝突，當地官員稱多人傷亡。美軍無人機防禦該員所在位置方圓兩哩範圍，轟炸並掃射來襲的伊朗車隊，而突擊隊員則向該地點推進。兩架奉命撤離美軍人員的MC-130J運輸機因受損困在伊朗境內一個偏遠基地，指揮官下令摧毀兩架飛機，以免敏感設備落入敵手，並調派替代飛機完成撤離。

據兩名以色列 消息人士透露，以色列也推遲了部分原定在伊朗的空襲計畫，以免干擾搜救行動；一位以色列官員告訴CNN他們亦提供了情報支援。

伊朗稱擊落多架美軍機

川普盛讚「美國軍方成功完成了美國歷史上最英勇的搜救行動之一」，稱能夠成功完成這兩項行動且沒有一名美國人喪命，「這再次證明我們已經在伊朗領空取得了壓倒性的空中優勢。」

伊朗官媒伊朗通訊社(IRNA)、半官方的法斯通訊社(Fars)卻報導，伊朗武裝部隊、伊斯蘭革命衛隊都表示在救援行動中摧毀了多架美軍飛機，伊朗指揮部發言人5日聲稱擊落兩架美國黑鷹直升機和一架C-130運輸機。