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川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

編譯季晶晶／即時報導
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美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普近日多次公開威脅，若伊朗未在期限內讓步或重啟荷莫茲海峽航運，美方將攻擊發電廠、橋梁、油井與海水淡化設施等民用基礎設施，揚言將伊朗「打回石器時代」。他還在復活節期間警告伊朗，不配合的話，「地獄將降臨」。法律專家、歷史學者與前官員指出，近代美國總統鮮少如此公開談及可能涉及戰爭罪的行動。

川普在社群貼文中將周二稱為「發電廠日與橋梁日」，表示將嚴厲打擊相關設施。隨後，美軍摧毀德黑蘭附近一座大橋，造成至少13名平民死亡、95人受傷。川普事後表示「還有更多行動」，顯示攻勢可能擴大。

法律專家指出，蓄意攻擊民用設施與平民目標，違反涵蓋於「日內瓦公約」、「海牙公約」、「紐倫堡原則」與「聯合國憲章」在內的國際法規範，並可能構成戰爭罪。多位學者與前任官員表示，過去美國總統即使涉及爭議性的軍事行動，也鮮少如此公開地表達對國際法的不屑。

川普曾在專訪中直言「我不需要國際法」，並稱唯一的限制是「自己的道德」。

上周約百名法律學者聯名發表公開信，警告美方行動與言論「令人嚴重關切可能違反國際人道法」，恐構成戰爭罪。他們質疑美國對伊朗動武缺乏正當防衛依據，也未經國會授權。

國防部長赫塞斯表態支持強硬作法，稱將持續推進、對敵人「不留餘地」。但專家指出，「不留餘地」意指不接受投降，屬國際法明確禁止的行為。

分析指出，相關言論可能影響戰場行為，也向盟友與對手釋出訊號，進一步削弱保護平民的戰時國際規範。近年俄烏戰爭、蘇丹內戰與加薩衝突，已使相關規範出現鬆動跡象。

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