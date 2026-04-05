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Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

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Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普4月1日在白宮。(路透)
美國總統川普4月1日在白宮。(路透)

美國政治新聞網Axios報導，4名知情的美國、以色列及中東消息人士透露，美國、伊朗與居中斡旋的調停方正討論一項兩階段協議，擬先推動為期45天的停火，並在此期間協商永久結束戰爭。

消息人士描述，未來48小時內達成部分協議的機率不高，但這是避免中東戰事升溫的最後一搏；若談判需要更多時間，停火也可能延長。

消息人士指出，調停方認為，全面重啟荷莫茲海峽通行，以及處理伊朗高濃縮鈾庫存問題，包括將其運出境外或加以稀釋，仍須留待最終協議處理。

目前各方討論的重點，是伊朗是否願在第一階段、也就是45天停火期間，先在這兩項議題上採取部分措施，作為建立互信的一環；同時，調停方也正研議美方可提出哪些保證，以回應伊朗對停火是否能延續、戰事是否會再起的疑慮。

美國總統川普5日重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠。

2名消息人士提到，美以針對大規模轟炸伊朗能源設施的作戰計畫已準備就緒，但也強調，川普延後期限是為了爭取最後機會促成協議。1名美國官員表示，川普政府近幾日向伊朗提出數項方案，伊朗官員至今尚未接受。

1名直接知情消息人士表示，調停方高度憂心，一旦美以打擊伊朗能源基礎設施，伊朗的報復行動可能對波灣國家的石油與供水設施造成嚴重破壞。

調停方已告訴伊朗官員，現在已沒有空間再拖延或操作談判策略，並強調接下來48小時是達成協議、避免國家遭受大規模毀滅的最後機會。不過，至少在公開場合，伊朗官員仍維持極為強硬的立場，拒絕任何讓步。

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