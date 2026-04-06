紐時：美伊過於自信 談判止戰希望渺茫

社媒轉載伊朗官方發布的照片顯示，美軍戰機和直升機的殘骸。(路透)

伊朗 擊落美國戰機以及隨後美軍展開的營救行動，為雙方都提供勝利的證據，但也可能促使戰事進一步升級，令外界憂心。

紐約時報 分析指出，伊朗國營媒體5日發布美軍戰機燒毀照片，宣稱三天內擊落三架美國戰機，伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Ghalibaf)甚至放話：「如果再取得三次這樣勝利，美國就會徹底完蛋。」

美國總統川普 當天也發文吹噓美軍成功完成高風險地面行動，並揚言攻擊伊朗基礎設施：「周二將是伊朗的『發電廠日』和『橋梁日』，全部同時上演，絕對前所未見。」甚至辱罵伊朗領導人「瘋狂混蛋」(crazy bastards)，要求伊朗立即開放荷莫茲海峽：「否則你們將下地獄，等著瞧吧，」

由於關鍵基礎設施攸關伊朗9000萬人生存，伊朗當局提出警告，不惜對波灣國家採取類似報復，德黑蘭大學政治學者卡里米(Sasan Karimi)直言：「基礎設施至關重要，伊朗將動用一切手段展開報復，而且不是按比例報復，襲擊基礎設施違反國際法，實際上也是一種戰爭罪行。」

由於雙方各自認為擁有優勢，透過外交談判結束危機的希望渺茫，智庫「國際危機組織」(International Crisis Group)伊朗問題學者瓦埃茲(Ali Vaez)強調：「這場戰爭從現在起，將比過往任何時候更危險。」並補充道：「如果你不斷認為，透過增加打擊目標以及施加更大壓力，最終就能迫使伊朗投降，這正是導致戰火蔓延的升級陷阱。」

另外美軍在伊朗境內成功把人救出，不但鼓勵白宮採取進一步行動，也會刺激伊朗報復美軍，不斷對海灣國家發動類似攻擊，「日內瓦高等學院」(Geneva Graduate Institute)資深分析師薩貝特(Farzan Sabet)直言：「就伊朗發動攻擊行動的能力，他們已經表明，自戰爭爆發一個多月以來，當他們需要打擊某個目標時，他們說到做到。」

為避免戰火升級，影響全球經濟發展，身為前伊朗政府官員的卡里米極力呼籲海灣國家向華府施壓並放棄對抗：「無論從他們的角度來看是否合理，只要伊朗不安全，整個地區也會不安全。」