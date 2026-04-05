川普自爆給伊朗談判高層1優待 伊朗國會議長回應了

美國總統川普4月1日在白宮就伊朗戰爭發表演說。(路透)

美國總統川普 5日受訪重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠；但川普當日稍早受訪政治新聞網站Axios稱，美伊正在「密集談判」，有望在美方最後期限前達成協議。川普的上述期限，比他3月26日提出延長10天的最後通牒，又增加了24小時。

川普5日先在真實社群發文，施壓伊朗在美東時間7日達成協議，否則當日將攻擊伊朗電廠和橋梁，他還爆粗口要求德黑蘭立刻開放荷莫茲海峽，說「把那他媽的海峽打開，你們這些混蛋，否則你們會活在地獄裡。」（Open the Fuckin's Strait, you crazy bastards, or you'll be living in Hell.）

川普隨後受訪Axios重申這項威脅，同時透露白宮 特使威科夫與他的女婿庫許納正與伊朗密集談判，除了透過巴基斯坦 、埃及與土耳其等中間國家斡旋，還有川普顧問與伊朗外長阿拉奇互傳訊息。

川普稱：「談判進展不錯，但和伊朗人打交道，你永遠不會真正走到終點線。」他還透露，美伊原本一度接近直接談判，但因伊朗要求5天後會面，讓他認定對方缺乏誠意，於是在4月1日下令攻擊連接德黑蘭與北部地區的橋梁。

川普後續又在真實社群發文，僅一句話寫到「美東時間7日晚間8時」。Axios指出，這比原先的最後通牒多出24小時。

除此之外，美聯社5日報導，川普在與福斯新聞的一場不公開錄影訪談表示，提供與美國談判的伊朗高層「免於一死」。他說：「我們已經告訴正在打交道的人，也就是那些最高層的人，給他們免死的待遇。」

川普還說，伊朗在擁有核武一事上早已讓步，稱「他們甚至連這一點都不談判了，這太容易了。這一點已經讓步了。大多數事項都已經讓步了」。

另一方面，伊朗國會議長加利巴夫5日在社群回擊川普打擊能源設施的威脅，寫道「你的魯莽之舉正把每一個美國家庭拖入活生生的地獄」，還酸川普「聽命於內唐亞胡」。加利巴夫也呼籲美國「尊重伊朗人民的權利，結束這場危險遊戲」。

伊朗司法機構旗下的網站米珊線上（Mizan Online）回應川普爆粗口的貼文表示：「伊朗的堅定與抵抗，已將川普逼到近乎瘋狂的邊緣」，並指川普以卑劣語言羞辱伊朗人。紐約時報指出，隨著美伊措辭持續升溫，預示衝突可能進入新階段。