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川普再揚言摧毀伊朗所有電廠和橋樑 最後通牒限周二晚間重啟海峽

編譯劉忠勇／即時報導
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川普造訪川普國家高爾夫球俱樂部後，周日返抵白宮。(美聯社)
川普造訪川普國家高爾夫球俱樂部後，周日返抵白宮。(美聯社)

美國總統川普揚言，若伊朗領導人不在周二晚間前同意重啟荷莫茲海峽，他將摧毀伊朗境內所有發電廠，藉此進一步加強對德黑蘭方面施壓。

川普周日在接受華爾街日報八分鐘訪問時說：「如果他們不照辦、想繼續封鎖海峽，他們將失去全國每一座發電廠，以及其他所有的工廠。」

川普發表這番談話數小時前，美軍剛救出一名身陷伊朗的美國飛行員。連日來，川普不斷加大對伊朗威脅，而伊朗則持續抵抗美方要求，顯然下定決心要打一場消耗戰。

美國政府官員透露 ，周末發生的事刺激了川普，使他在尋求協議的過程中，更急於對伊朗施加更大壓力。川普在上周的演說中曾揚言，他計畫在未來兩到三周內重擊伊朗。這場衝突目前已進入第六周，而川普政府最初預測戰事僅會持續四到六周。

針對川普的威脅，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群媒體上表示，唯一可行的路徑是從進一步的衝突中退一步。他說：「你魯莽的舉動正將美國每個家庭拖入活生生的煉獄，而我們整個地區都將陷入火海。」

周一代表川普上個月限令伊朗達成協議並開放荷莫茲海峽的10天期限已滿。不過，所謂的最後期限本身一直變來變去。川普受訪時將期限改到周二，隨後在周日下午，他在未做進一步說明的情況下發文表示：「周二，美東時間晚上8:00！」

當被追問他認為戰爭何時會結束時，川普說：「我很快就會讓大家知道，」並說他相信伊朗這次因戰火受損的復原工作，恐怕要花上20年。

他說：「如果他們在周二晚間前不採取行動，他們國內將不再有任何發電廠，也不會有任何橋樑還立著。」

川普在周日上午的一則社群媒體貼文中威脅，若不重新開放荷莫茲海峽，他將在周二摧毀伊朗的發電廠與橋樑。

被問到是否擔心若民用基礎設施遭到打擊，擁有9300萬人口的伊朗人民會受苦時，川普說：「不，他們希望我們這麼做，」並聲稱伊朗人民正「生活在煉獄中」。

川普說，伊朗人民害怕公開抗議並冒著被殺的風險。「他們不上街的唯一原因，是對方已經殺了4萬5000人。只要他們一上街，就會被槍殺」。

川普 伊朗

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