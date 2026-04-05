美伊搶人激烈交火 川普證實：已救出失蹤F-15飛官

川普總統5日凌晨發文證實美軍已成功救出F-15E戰機第二名飛官。川普稍早再對伊朗發出48小時的最後通牒。（路透）

川普 總統5日凌晨發文表示，3日遭伊朗 擊落的F-15E戰機的第2名機組員已經救出，雖然受傷，但會康復，目前正在伊朗遍遠山區等待撤出。川普也透露，美軍動員數十架飛機進行救援，不會拋棄任何一個美國戰士。

美軍3日被擊落兩架軍機，川普被懷疑所稱已完全掌握制空權之說。在營救兩名飛官後，川普稱，這是軍事史上首次在深入敵方成功營救人員，仍強調美方握有壓倒性的制空優勢。

美方官員稍早透露，救援行動雙方「激烈交火」。

3日被擊落的F-15E駕駛員已被救出，4日再救出第2名機組員。美國官員指出，這項任務極為危險，美方特種部隊在雙方交火下，救出這名跳傘且受傷的機組員。

此前美國已啟動數十年來最大規模的敵後搜救行動，營救3日遭伊朗擊落軍機的一位機組人員，然而隨著搜救行動邁入第二天，時間益趨緊迫。伊朗方面已重金懸賞，鼓勵民眾加入搜捕美國飛行員的行動。不過伊朗官方否認有關美國機組人員已被拘捕的報導。

執行伊朗戰鬥任務的兩架美國軍機3日被擊落，分別是F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機和A-10型「疣豬」(Warthog)攻擊機，其中F-15E兩名組員中一人獲救，另一人暫時下落不明；A-10的飛行員則是在撐到科威特之後才彈射逃生，隨後獲救。

這是2月底開戰以來，美軍戰機首次被伊朗擊落，也是逾20年來首次發生美國軍機在戰場遭擊落的情況。由此也顯示，儘管川普總統聲稱伊朗軍事力量已被「徹底摧毀」，但是伊朗仍然有能力進行反擊。

退役空軍准將、前F-16戰機飛行員坎特韋爾(Houston Cantwel)表示，美國上一次戰機在戰鬥中被敵方擊落，是2003年美國入侵伊拉期間的一架A-10攻擊機。

隨著F-15E被擊落後，美軍即展開數十年來最大規模的敵後搜救行動，他們正與時間賽跑，希望能在伊朗之前找到這位失蹤的飛行員。

根據伊朗半官方的梅爾通訊社(Mehr news agency)指出，伊朗南部某省的地方官員和伊斯蘭革命衛隊地區領導４日否認了有關美國飛行員已被找到並拘留的報導。此前，伊朗官員已懸賞6萬元，呼籲人民加入搜捕美軍飛行員的行動。伊朗媒體4日發布了據稱是被擊落的F-15E戰機殘骸的圖片。五角大廈尚未證實戰機墜毀的消息。

川普總統3日在一次簡短的電話中拒絕討論救援行動的具體細節。當被問及戰機被擊落是否會對結束戰爭的談判產生負面影響時，總統表示：「不，完全不會。不，這就是戰爭。」

川普總統4日於社斯群媒體平台真實社群(Truth Social)警告伊朗，服從美國要求的最後期限即將到來。他寫道：「還記得我曾給伊朗十天時間，要麼達成協議，要麼開放荷莫茲海峽(Hormuz Strait)嗎？時間不多了－48小時後，他們將面臨地獄般的懲罰。」

美國軍機遭到擊落再次引發世人質疑川普一再聲稱已經摧毀伊朗飛彈能力，並完全控制伊朗領空的說法。伊朗官員４日直接回應了這項挑戰。一位伊朗軍方發言人在一份聲明中表示：「敵人應該明白，我們擁有由我國才華橫溢的青年開發的先進防空系統，這些系統正在實戰下逐一出現。我們必將完全掌控我們的領空，並進一步向世界展示敵人的軟弱和恥辱。」

距離伊朗首都德黑蘭西南方約35公里處名為B1的橋梁，是中東最高的橋梁，也是伊朗標誌性工程，2日遭美國與以色列兩次空襲摧毀，交通中斷。(歐新社)