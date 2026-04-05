我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

美伊搶人激烈交火 川普證實：已救出失蹤F-15飛官

編譯盧思綸、王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統5日凌晨發文證實美軍已成功救出F-15E戰機第二名飛官。川普稍早再對伊朗...
川普總統5日凌晨發文證實美軍已成功救出F-15E戰機第二名飛官。川普稍早再對伊朗發出48小時的最後通牒。（路透）

川普總統5日凌晨發文表示，3日遭伊朗擊落的F-15E戰機的第2名機組員已經救出，雖然受傷，但會康復，目前正在伊朗遍遠山區等待撤出。川普也透露，美軍動員數十架飛機進行救援，不會拋棄任何一個美國戰士。

美軍3日被擊落兩架軍機，川普被懷疑所稱已完全掌握制空權之說。在營救兩名飛官後，川普稱，這是軍事史上首次在深入敵方成功營救人員，仍強調美方握有壓倒性的制空優勢。

美方官員稍早透露，救援行動雙方「激烈交火」。

3日被擊落的F-15E駕駛員已被救出，4日再救出第2名機組員。美國官員指出，這項任務極為危險，美方特種部隊在雙方交火下，救出這名跳傘且受傷的機組員。

此前美國已啟動數十年來最大規模的敵後搜救行動，營救3日遭伊朗擊落軍機的一位機組人員，然而隨著搜救行動邁入第二天，時間益趨緊迫。伊朗方面已重金懸賞，鼓勵民眾加入搜捕美國飛行員的行動。不過伊朗官方否認有關美國機組人員已被拘捕的報導。

執行伊朗戰鬥任務的兩架美國軍機3日被擊落，分別是F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機和A-10型「疣豬」(Warthog)攻擊機，其中F-15E兩名組員中一人獲救，另一人暫時下落不明；A-10的飛行員則是在撐到科威特之後才彈射逃生，隨後獲救。

這是2月底開戰以來，美軍戰機首次被伊朗擊落，也是逾20年來首次發生美國軍機在戰場遭擊落的情況。由此也顯示，儘管川普總統聲稱伊朗軍事力量已被「徹底摧毀」，但是伊朗仍然有能力進行反擊。

退役空軍准將、前F-16戰機飛行員坎特韋爾(Houston Cantwel)表示，美國上一次戰機在戰鬥中被敵方擊落，是2003年美國入侵伊拉期間的一架A-10攻擊機。

隨著F-15E被擊落後，美軍即展開數十年來最大規模的敵後搜救行動，他們正與時間賽跑，希望能在伊朗之前找到這位失蹤的飛行員。

根據伊朗半官方的梅爾通訊社(Mehr news agency)指出，伊朗南部某省的地方官員和伊斯蘭革命衛隊地區領導４日否認了有關美國飛行員已被找到並拘留的報導。此前，伊朗官員已懸賞6萬元，呼籲人民加入搜捕美軍飛行員的行動。伊朗媒體4日發布了據稱是被擊落的F-15E戰機殘骸的圖片。五角大廈尚未證實戰機墜毀的消息。

川普總統3日在一次簡短的電話中拒絕討論救援行動的具體細節。當被問及戰機被擊落是否會對結束戰爭的談判產生負面影響時，總統表示：「不，完全不會。不，這就是戰爭。」

川普總統4日於社斯群媒體平台真實社群(Truth Social)警告伊朗，服從美國要求的最後期限即將到來。他寫道：「還記得我曾給伊朗十天時間，要麼達成協議，要麼開放荷莫茲海峽(Hormuz Strait)嗎？時間不多了－48小時後，他們將面臨地獄般的懲罰。」

美國軍機遭到擊落再次引發世人質疑川普一再聲稱已經摧毀伊朗飛彈能力，並完全控制伊朗領空的說法。伊朗官員４日直接回應了這項挑戰。一位伊朗軍方發言人在一份聲明中表示：「敵人應該明白，我們擁有由我國才華橫溢的青年開發的先進防空系統，這些系統正在實戰下逐一出現。我們必將完全掌控我們的領空，並進一步向世界展示敵人的軟弱和恥辱。」

距離伊朗首都德黑蘭西南方約35公里處名為B1的橋梁，是中東最高的橋梁，也是伊朗標...
距離伊朗首都德黑蘭西南方約35公里處名為B1的橋梁，是中東最高的橋梁，也是伊朗標誌性工程，2日遭美國與以色列兩次空襲摧毀，交通中斷。(歐新社)

伊朗官方展示3日遭擊落的美軍F-15E戰機的殘骸。(路透)
伊朗官方展示3日遭擊落的美軍F-15E戰機的殘骸。(路透)

川普 伊朗

上一則

美逼伊和談 「48小時後地獄降臨」

下一則

伊朗：川普救失聯飛官又摔至少1架軍機 革命衛隊曝擊落美飛行器畫面

延伸閱讀

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美F-15E戰機遭擊落仍有1人失蹤 伊朗指揮官：正用新方法「獵捕」美軍

美F-15E戰機遭擊落仍有1人失蹤 伊朗指揮官：正用新方法「獵捕」美軍

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴。(路透)

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

2026-03-31 10:07
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29

超人氣

更多 >
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1