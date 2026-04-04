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川普伊朗互嗆「地獄」美以施壓德黑蘭開放荷莫茲海峽

中央社／華盛頓4日即時報導
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荷莫茲海峽是全球關鍵航道，中世紀曾由王國控制入口並向商船收取過路費。（路透）
荷莫茲海峽是全球關鍵航道，中世紀曾由王國控制入口並向商船收取過路費。（路透）

美國總統川普與以色列4日升高施壓伊朗，要求德黑蘭當局開放具有戰略意義的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則能源設施恐面臨攻擊。

綜合路透社和法新社報導，自美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗爆發衝突以來，川普多次釋出矛盾訊息。他4日再一次告訴伊朗當局，達成協議、終結戰爭的最後期限即將到來。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「還記得我曾經給伊朗10天時間達成協議，或是開放荷莫茲海峽嗎？」他指的是3月26日頒布的最後通牒。

貼文還說：「時間不多了，48小時之後，地獄將降臨到他們頭上。」

在川普發布通牒後，以色列一名高階國防官員表示，為進一步施壓，以色列正準備攻擊伊朗能源設施，目前正等待美方批准，時機可能落在下周內。川普先前多次揚言，若要求未獲滿意回應，將轟炸伊朗發電廠。

對於川普的通牒，伊朗中央軍事指揮部態度強硬。將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）稱川普的威脅是「無助、焦慮、失衡且愚蠢的行動」。

他還以近似川普的語氣警告：「地獄之門將為你們敞開。」

然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，在巴基斯坦斡旋下，伊朗原則上不排除與美國對話，但未明示是否願接受川普要求。

阿拉奇在X平台表示：「我們非常感謝巴基斯坦的努力，也從未拒絕前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。我們關注的是，結束這場強加於我們的非法戰爭，條件是否具備確定性與永續性。」

另一方面，布什爾（Bushehr）發電廠附近4日發生第4次襲擊後，伊朗國營媒體報導，阿拉奇致函聯合國，警告「現已出現無法容忍、且可能導致輻射外洩的嚴重風險」。

由於布什爾距離科威特、巴林及卡達等國，比距離德黑蘭更近，阿拉奇警告，若持續攻擊這座位於南部海岸的電廠，最終可能導致輻射外洩，屆時「將終結波斯灣合作理事會（GCC）各國首都的生命，而非德黑蘭」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）在社群平台X平台發文表示，該地點未發現輻射量增加，但他對最近幾周以來第4次類似攻擊仍表示「深切關切」。

這場戰爭已造成數千人喪生、引發能源危機，並威脅全球經濟長期穩定。伊朗幾乎封鎖了全球1/5原油與液化天然氣必經的荷莫茲海峽。

隨著衝突進入第6周，華府的壓力也日增，不僅美國有1名軍人在伊朗生死未卜，和平談判機會渺茫，且民調顯示美國國內對戰爭支持度低落。

聯合國 巴基斯坦 川普

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