美軍打伊朗 計劃動用隱形巡航導彈

美軍打算動用庫存的隱形巡航導彈轟炸伊朗，圖為美軍將導彈裝上B-52轟炸機。(路透)

據彭博社報導，為了打擊伊朗 ，美國軍方準備動用隱形巡航導彈「增程型聯合空對地距外飛彈」(JASSM-ER)，而將幾乎全部庫存抽調出來。這些導彈原本部署在全球其他地區。

在抽調之後，原本存量2300枚JASSM-ER導彈，僅剩約425枚可供全球其他地區使用。這大約只夠17架B-1B轟炸機執行一次任務。另有約75枚因損壞或技術故障而「無法使用」。

美國已大量使用如JASSM-ER等遠程武器對伊朗進行打擊，雖然降低了美軍人員的風險，但也減少了原本用於對付中國等更強大對手的武器系統庫存。

不過盡管美國針對伊朗的軍事行動，下一步就是動用JASSM-ER隱形巡航導彈近乎全部的庫存，這些導彈原本都是在其他地區的庫存中。

據一位知情人士透露，3月底時美軍就已下令從太平洋地區的庫存中抽調這種價值150萬元的導彈。一位要求匿名的人士表示，美國部署在各地的JASSM-ER導彈（包括美國本土）將轉移到美國中央司令部基地或英國的費爾福德（Fairford）。

JASSM-ER，即聯合空對地距外飛彈-增程型，射程超過600英里，其設計目的是在更安全的距離打擊目標，以避開敵方防空系統。消息人士指出，加上射程約250英里的短程JASSM飛彈，美國已有約三分之二的JASSM庫存是用於伊朗戰爭。

自2月28日美以兩國對伊朗發動空襲以來，飛彈攔截器和遠程打擊武器的供應一直備受關注。依照目前的生產水平，補充已消耗的武器需要多年的時間。

一位匿名人士透露，在伊朗戰爭爆發後的前四周，美軍行動已使用了超過1000枚JASSM-ER導彈該人士還表示，在抓捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的行動中，美軍飛機也發射了47枚JASSM-ER導彈。

自2009年以來，美國已購買了超過6200枚JASSM導彈，但美軍使用的JASSM基礎型導彈已於大約10年前停產。洛克希德馬丁公司計畫在2026年生產396枚遠程版本的JASSM，不過該生產線同時也生產LRASM遠程反艦飛彈，如果完全生產JASSM，則今年最多可生產 860 枚。