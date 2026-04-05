美逼伊和談 「48小時後地獄降臨」

聯合國安理會4日原定表決重開荷莫茲海峽決議案，但因中國反對授權動武，而延期表決。圖為美伊轟炸伊朗後，聯合國安理會2月底緊急集會討論。(歐新社)

川普 總統4日再次發文警告伊朗，聲稱德黑蘭當局的時間所剩無幾，再過48小時「地獄就要降臨」。

川普在自家社群媒體Truth Social發文說，「還記得當我給伊朗十天時間，看是要達成協議或是開放荷莫茲海峽，如今時間所剩無幾，48小時後地獄會降臨在他們身上。榮耀歸於上帝」。

美媒報導，參與調解美伊停火的官員說，伊朗已告知不願在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)和美國官員會面，並說美方的條件令人無法接受。

隨後伊朗外長阿拉奇4日在X上表示，德黑蘭從未拒絕赴伊斯蘭馬巴德和美方磋商，認為美媒曲解伊朗的立場，但仍感謝巴基斯坦為調停做出的努力。

聯合國安理會原定4日表決，保護荷莫茲海峽及周邊商業航運，但擁有否決權的中國已表明反對授權動用任何武力方案。路透報導，安理會15個理事國延後表決的具體日期尚未公布。

美國與以色列 2月底空襲伊朗，引發衝突延燒超過1個月，期間油價飆升，荷莫茲海峽大多封閉。安理會輪值主席國巴林3日敲定決議草案，授權「一切必要防禦手段」以保護商業航運。

巴林在其他波斯灣阿拉伯國家和美國支持下推動決議案，先前已刪除明確提及具約束力的執行措施部分，希望消除其他國家的反對聲浪，尤其是俄羅斯和中國。最終草案授權相關措施為期「至少六個月，直至安理會另行決定為止」。

然而，中國常駐聯合國代表傅聰4日上午在安理會發言，反對授權動用武力。

另一方面，土耳其和埃及 也積極推動尋求出路，考慮在卡達首都杜哈或伊斯坦堡等新地點舉行會談，同時提出其他可化解僵局的建議。

負責調停的官員先前曾表示，在最近一波外交努力之初，伊朗曾表明只有在美國支付賠償金、撤出中東基地，並能保證不再發動攻擊等前提下，才會結束戰爭。

時代雜誌也指出，日益累積的政經代價讓川普開始尋求退路。過去一周與他交談過的兩名顧問與兩名國會議員透露，川普告訴他們希望收場，因為擔心衝突長期化會拖累年底期中選舉共和黨選情。

伊朗前外長前副總統、外長扎里夫日前投書外交事務期刊表示，伊朗應宣告勝利，並尋求與美國達成和平協議。

聯合國安理會4日原定表決重開荷莫茲海峽決議案，但因中國反對授權動武，而延期表決。圖為美伊轟炸伊朗後，聯合國安理會2月底緊急集會討論。(歐新社)