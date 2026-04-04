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懶理川普最後通牒 伊朗軍方強硬回嗆：地獄之門向美敞開

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普4月1日就伊朗戰爭在白宮發表演說。（路透）
美國總統川普4月1日就伊朗戰爭在白宮發表演說。（路透）

美國總統川普4日重申對伊朗的最後通牒，要求在48小時內重啟荷莫茲海峽或達成停戰協議，否則摧毀伊朗境內關鍵基礎設施。對此，伊朗軍方強硬回絕，反嗆地獄之門將向美國開啟。

川普4日稍早在真實社群發文，重申伊朗僅剩48小時達成協議或重啟荷莫茲海峽，否則「地獄將降臨伊朗」。這項威脅正值美國與伊朗爭相搜尋一名失蹤的F-15E美軍飛行員。

衛報引述伊朗梅爾通訊社4日報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）指揮官阿里阿巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）警告，若伊朗基礎設施持續遭到攻擊，「地獄之門將向你們敞開」。

這項聲明並稱，川普的威脅是「一種無能、緊張、失衡且愚蠢的行動」。

CNN另報導，哈塔姆安比亞中央總部指揮部發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）表示：「別忘了，如果敵對行動擴大，整個區域都將成為你們的地獄。擊敗伊朗伊斯蘭共和國的幻想，已變成一片將吞噬你們的泥沼。」

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