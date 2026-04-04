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華郵：美以不解殉道文化 斬首反促伊朗堅定抵抗

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
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美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後...
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後，回答記者提問。(美聯社)

美國與以色列2月28日對伊朗開戰並擊斃包括最高領袖哈米尼在內多名伊朗政軍最高層。這非但沒引發原本預期的體制瓦解或內部倒戈，反而更強硬派上台，外交突破的希望更渺茫。

美國總統川普1日晚間在全國演說時聲稱，美國已達成伊朗的政權更迭，因為「他們原本的所有領導人都已死」，還說隨美方官員透過中間人協商結束戰爭，伊朗的新領導人「較不激進，也理性得多」。

華盛頓郵報引述不願具名的官員們透露，然而實情與川普所說相反，存續下來的伊朗神職政權更強硬也更有膽氣，準備用讓各方經濟受苦的方式繼續與美以周旋。

伊朗領導層近日在公開談話裡淡化與美國對話的前景，甚至提出高門檻止戰條件，包括徹底根除敵方日後再攻擊伊朗、美國須賠償戰爭損失及想正式取得對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制，享有收取通行費權利等。

開戰之初還在任的一名美方卸任官員表示，隨川普政府持續探索談判結束戰爭的可能性，當局認為暗殺可用來迫使伊朗屈服，「如果伊朗方面不願讓步，那就繼續殺下去，直到有願意達成協議的人為止。當施加更大壓力時，伊朗似乎才更願回應」。

這名前官員表示，雖然他也認為暗殺伊朗領導層最終促成有人願意與美方接觸的機會「不高」，但暗殺仍會激化德黑蘭高層間的矛盾，削弱伊朗政權，不失為一石二鳥之計。

然而一名伊朗外交官表示，這種想法充分反映美國對伊朗文化與歷史嚴重缺乏瞭解，在伊朗，殉道精神備受尊崇，「就算再殺掉10層領導人也沒用」。

歐巴馬政府時期擔任美國國務院負責伊朗事務的高級官員、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）副總裁兼外交政策計畫主任的馬洛尼（Suzanne Maloney）表示，當前的伊朗統治體系，比戰前那批人更像是「軍事化政權」。

她表示，許多接替遇害同僚而晉升者「深受殉道、犧牲以及對西方體系敵意的文化薰陶」。

馬洛尼說：「這是一個人才儲備極其深厚的體系，不是那種由少數親信組成的個人化政權。這個國家47年來一直在努力確保自己不會被外部敵人或內部人民顛覆。」

川普聲稱正有所往來的伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），從政生涯始於1980年代的兩伊戰爭；新任伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）以及最高領袖軍事顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）等人的經歷也差不多。

中東研究所（MEI）高級研究員、伊朗問題專家瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，這些領導層都來自伊朗的「戰爭世代」。

瓦坦卡表示，這些人在十幾或20歲出頭時就一起從基層晉升，經歷數十年的體制歷練後，他不認為這些人會是願意與川普達成協議的類型。

半島電視台（Al Jazeera）刊出中東問題專家高德柏格（Ori Goldberg）的投書指出，就伊朗情況而言，這些暗殺反而讓民眾團結在政府周圍。許多自認堅定反對神職政權（尤其革命衛隊）的反對派伊朗人如今支持政府，「這是因為伊朗人認為暗殺攻擊的是整個國家，而不僅僅是政權本身」。

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