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「掌握夜空」美軍營救飛行員 擁先進夜視和紅外線技術

編譯俞仲慈／綜合報導
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美軍派出兩架直升機搜救遭擊落的隊友，直升機也遭到伊朗攻擊，駕駛員中彈受傷，但仍完...
美軍派出兩架直升機搜救遭擊落的隊友，直升機也遭到伊朗攻擊，駕駛員中彈受傷，但仍完成任務。圖為資料照。（路透）

伊朗戰事發生五周以來，美軍首次出現被敵軍擊落戰機，一架F-15E戰鬥機被伊朗砲火擊落，不過美軍利用夜間優勢，全力展開搜救，並證實機上兩名機員一人獲救、一人失蹤。根據國家廣播公司(NBC)報導，美軍派出兩架HH-60W直升機深入敵區救援，在救援過程也遭到伊朗砲火攻擊，並且中彈，所幸直升機完成救援任務，並平安返回。

據紐約郵報(NY Post)報導，載有兩名機組人員的F-15E戰鬥機在靠近伊拉克邊境、位於伊朗西部的胡齊斯坦省(Khuzestan Province)上空遭到敵軍砲火擊落，兩名機員彈跳逃生，海軍退役上將法倫(William J. Fallon)當天接受採訪時指出：「假設彈射逃生，可能還活著，就在地面某處。」並補充道 ：「我認為關鍵因素是時間，現在可能接近日落，這很好，因為搜救人員通常在夜間更具有優勢。」

由於美軍擁有比伊朗軍方更先進的夜視和紅外線通訊技術，同時夜幕也有助於飛行員在敵對領土保持隱密性，因此數小時後，其中一名機員被美軍特種部隊救出，不過另一人仍下落不明，陸戰隊退役戰機飛行員阿瓦拉多(Ron Alvarado)指出：「因為夜晚不容易被發現，正是最佳搜救時機，黎明和黃昏也是不錯的時機，因為可以看清周圍環境，但不一定會被發現。」並強調：「我們掌握了夜空，希望他/她能在早上獲救。」

伊朗已發布全力追捕美國飛行員的命令，並要各區民眾加入追捕，這意味著美軍需要比伊朗更快找到飛行員。

擁有數十年戰機作戰經驗的阿瓦拉多表示，失蹤機員接受「生存、規避、抵抗和逃脫」（Survival,Evasion,Resistance,Escape，SERE）訓練，有助於他們在炎熱、廣闊的沙漠地形生存：「這就像肌肉記憶一樣，他/她會明顯非常突出，所以最重要的是保持隱密。」並補充道：「目前這名飛行員正在躲避敵人追捕，他/她蜷縮身子，保持低調以避開敵人，也會嘗試使用無線電求救。」

不過由於有太多未知因素，目前尚無法預測失蹤飛行員是否生還，阿瓦拉多憂心表示：「機率是五五波，我們不知道他/她在哪裡、是否受傷、是否被敵人包圍，他/她的無線電還能使用嗎？有足夠的飲水嗎？」根據報導，伊朗戰事發生以來，美以兩國空軍飛行員已經執行超過2萬次空襲行動。

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