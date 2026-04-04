我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

美軍首架遭敵軍擊落戰機 F-15E曾遭友軍科威特誤擊墜毀

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2023年在巴黎航空展上展出的美軍F-15E戰鬥機。（美聯社）
圖為2023年在巴黎航空展上展出的美軍F-15E戰鬥機。（美聯社）

伊朗革命衛隊宣稱3日在伊朗上空擊落美軍F-35匿蹤戰機，現已確認被擊落的其實是F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機。而在伊朗戰事之初，就有過三架F-15E在科威特被友軍誤擊墜毀的意外。

紐約時報報導，每架F-15E配置一名飛行員和一名武器系統操作員，與之前的型號相比是一款「雙用途」戰鬥機，可以執行多種作戰任務。美國空軍稱F-15E可以執行空對地和空對空任務，具備遠距離飛行能力、可攜帶大量彈藥，使其成為美國在伊朗空戰中不可或缺的武器。

F-15E於1986年12月11日首次亮相，最大飛行速度可達每小時1875哩(超過2.5馬赫)。F-15E在1991年的「沙漠風暴行動」(Operation Desert Storm)中首次投入實戰，其遠程及夜間的精確打擊能力幫助殲滅靈活的飛毛腿飛彈(SCUD)發射車輛。F-15E並不具備較新一代戰鬥機所擁有的匿蹤能力。

F-15E曾參與美國在伊拉克敘利亞、利比亞等地的軍事行動。據美國空軍稱，F-15E能在夜間和任何天氣條件下低空飛行，還可以使用各種精確導引和非導引武器攻擊地面目標。它兼具空戰所需的高速和高達2萬4500磅的有效載荷能力，但根據軍方文件，通常只攜帶約1萬磅彈藥飛行。文件也指出，F-15E的主要任務是執行空中封鎖，摧毀、壓制或延緩敵方地面或海上力量，以防止其攻擊友軍。

伊朗媒體公布的相關影像可見，被擊落戰機的殘骸與一具彈射椅散落地面，這是美伊自2月底開戰以來美軍戰機首次被「敵方」擊落，先前則是友軍誤擊。2月28日「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)展開後，中央司令部(CentCom)3月1日發布聲明稱三架F-15E被科威特防空系統誤擊墜毀，官員表示全部六名機組人員均安全彈射跳傘出艙，皆被找到且情況穩定。這三架F-15E似乎來自駐紮在北卡羅來納州的部隊，不過中央司令部並未證實。

伊朗方面先前也稱攻擊美軍最先進的F-35戰機，但F-35戰機平安返航。

敘利亞 伊拉克 紐約時報

上一則

國安部：佛州基地華人炸彈客的父母是非法移民 凸顯出生公民權威脅

下一則

戰機墜毀戰區…美軍先救飛行員 再防敏感技術落入敵手

延伸閱讀

美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續打不對稱戰

美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續打不對稱戰
美軍掌握伊朗空優？CNN：一天折損兩架戰機 戳破川普大話

美軍掌握伊朗空優？CNN：一天折損兩架戰機 戳破川普大話
美軍搜救F-15E失聯飛官 伊朗國會議長酸「從政權更迭變成急忙找人」

美軍搜救F-15E失聯飛官 伊朗國會議長酸「從政權更迭變成急忙找人」
美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴。(路透)

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

2026-03-31 10:07
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避