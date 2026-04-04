美軍首架遭敵軍擊落戰機 F-15E曾遭友軍科威特誤擊墜毀

圖為2023年在巴黎航空展上展出的美軍F-15E戰鬥機。（美聯社）

伊朗革命衛隊宣稱3日在伊朗上空擊落美軍F-35匿蹤戰機，現已確認被擊落的其實是F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機。而在伊朗戰事之初，就有過三架F-15E在科威特被友軍誤擊墜毀的意外。

紐約時報 報導，每架F-15E配置一名飛行員和一名武器系統操作員，與之前的型號相比是一款「雙用途」戰鬥機，可以執行多種作戰任務。美國空軍稱F-15E可以執行空對地和空對空任務，具備遠距離飛行能力、可攜帶大量彈藥，使其成為美國在伊朗空戰中不可或缺的武器。

F-15E於1986年12月11日首次亮相，最大飛行速度可達每小時1875哩(超過2.5馬赫)。F-15E在1991年的「沙漠風暴行動」(Operation Desert Storm)中首次投入實戰，其遠程及夜間的精確打擊能力幫助殲滅靈活的飛毛腿飛彈(SCUD)發射車輛。F-15E並不具備較新一代戰鬥機所擁有的匿蹤能力。

F-15E曾參與美國在伊拉克 、敘利亞 、利比亞等地的軍事行動。據美國空軍稱，F-15E能在夜間和任何天氣條件下低空飛行，還可以使用各種精確導引和非導引武器攻擊地面目標。它兼具空戰所需的高速和高達2萬4500磅的有效載荷能力，但根據軍方文件，通常只攜帶約1萬磅彈藥飛行。文件也指出，F-15E的主要任務是執行空中封鎖，摧毀、壓制或延緩敵方地面或海上力量，以防止其攻擊友軍。

伊朗媒體公布的相關影像可見，被擊落戰機的殘骸與一具彈射椅散落地面，這是美伊自2月底開戰以來美軍戰機首次被「敵方」擊落，先前則是友軍誤擊。2月28日「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)展開後，中央司令部(CentCom)3月1日發布聲明稱三架F-15E被科威特防空系統誤擊墜毀，官員表示全部六名機組人員均安全彈射跳傘出艙，皆被找到且情況穩定。這三架F-15E似乎來自駐紮在北卡羅來納州的部隊，不過中央司令部並未證實。

伊朗方面先前也稱攻擊美軍最先進的F-35戰機，但F-35戰機平安返航。