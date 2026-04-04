戰機墜毀戰區…美軍先救飛行員 再防敏感技術落入敵手

依照美軍標準動作，在敵區通常選擇夜間搜救，較利於掌握主動權。（路透）

針對美國軍機在戰區被擊落或墜毀，美軍有一套經過精心策畫的高風險營救行動方案；這套寫在「人員救援聯合刊物」（Personnel Recovery Joint Publication，PRJP）的行動方案，首要目的是確保飛行員安全返回，防止敏感技術落入敵手，同時阻止對手利用被俘人員或軍機殘骸獲取情報、進行宣傳或做為談判籌碼。

紐約郵報報導，PRJP主要圍繞兩大核心優先事項：營救飛行員和保護機密系統。一旦飛機被擊落或墜毀在敵方領土，搜救部隊通常會在幾分鐘內啟動。該文件指出：「我們的人員至關重要。」

為防範情報風險，分秒必爭。若條件允許，美軍將盡速抵達殘骸所在地，以防敏感設備如先進雷達、通訊系統或武器技術，落入敵手。這可能表示派遣地面部隊守衛或回收飛機零件。

若墜機現場無法確保安全，軍方可能從空中摧毀殘骸。空襲、發射飛彈或無人機都可用來摧毀關鍵零件。據PRJP稱，此舉除了保密，也在防止敵人利用墜毀飛機進行情報或宣傳。軍事分析家表示，摧毀殘骸目的不僅要讓剩餘部分無法使用，也要使其無法被回收或分析。

敵對勢力通常也會趕往墜機現場，希望從飛機設備獲取情報，飛行員本人則可能被俘。文件顯示，若飛行員被俘，敵方可能試圖從他們身上獲取機密信息，甚至可能脅迫或使用酷刑。

每架被擊落的飛機都可能引發事態升級。若飛行員被俘，可能引發外交危機、戰俘談判或更糟情況。飛機殘骸或被俘人員照片也可能被用來宣傳。

若飛行員彈射逃生並倖存，他們平日已受過訓練， 將利用各種生存技巧、不被雷達偵測到、避免被俘，同時向友軍發出訊號，在等待救援期間的強大壓力下，迅速做出決策。

美軍可能出動空軍傘降救援隊（Air Force Pararescue）、海軍海豹突擊隊（Navy SEALs）或陸軍特種作戰部隊（Army special operations teams）等精銳部隊；通常還會有武裝直升機和戰鬥機護航，以提供保護和火力支援。在某些情況下，無人機、衛星和偵察機會被用來即時監控和追蹤飛行員位置。