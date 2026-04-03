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Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

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美軍搜救F-15E失聯飛官 伊朗國會議長酸「從政權更迭變成急忙找人」

編譯周辰陽／即時報導
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美國及伊朗證實，一架美國空軍F-15E戰機3日在伊朗領空遭擊落，也是美以伊開戰以...
美國及伊朗證實，一架美國空軍F-15E戰機3日在伊朗領空遭擊落，也是美以伊開戰以來，首架在伊朗領空被擊落的美國戰機。（路透）

美國總統川普1日晚間發表全國演說，宣稱伊朗已被「完全摧毀」，但不到48小時，美國空軍一架F-15E戰機就在伊朗遭擊落，隨後再折損一架支援搜救行動的A-10攻擊機，F-15E戰機的武器系統官目前仍下落不明。伊朗國會議長卡利巴夫則嘲笑美方的搜救行動，稱這是「令人驚嘆的進展」。

卡利巴夫在「X」帳號發文寫道：「在連續37次擊敗伊朗之後，他們發動的這場毫無戰略的『精彩戰爭』，如今已從『政權更迭』降級成『欸！有人能幫忙找找我們的飛行員嗎？拜託？』，並加上一個可憐兮兮的表情符號。」

他接著諷刺表示：「哇，真是令人驚嘆的進展。簡直是天才。」

連結：https://x.com/mb_ghalibaf/status/2040088542689288239?s=20

路透報導，一名不具名消息人士周五向伊朗法斯通訊社表示，德黑蘭已拒絕美國提出的48小時停火提議；美方未立即發表評論或證實此事。

華爾街日報報導，調解方3日表示，由巴基斯坦主導、最新一輪試圖促成美國與伊朗停火的斡旋行動已陷入僵局。

調解方指出，伊朗已正式告知，不願在未來幾天於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與美方官員會面，並認為美方提出的要求無法接受。土耳其與埃及仍在推動尋找突破口，並考慮新的會談地點，包括卡達首都杜哈或伊斯坦堡，同時提出新的方案以打破僵局。但卡達上周已表態不願擔任主要調解方。

美國總統川普本周稍早在社群媒體上表示，伊朗曾要求停火；伊朗否認此說法。知情人士則指出，實際上是川普釋出訊號，若伊朗重新開放荷莫茲海峽，他願意接受停火。

調解方先前表示，在本輪外交努力初期，伊朗曾指出，只有在美國支付賠償、撤出中東基地，並能保證不再發動攻擊等條件下，才會結束戰爭。

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