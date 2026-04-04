美軍2戰機首遭伊朗擊落 F-15E飛行員1獲救 另1人搜救中

美國及伊朗證實，一架美國空軍F-15E戰機3日在伊朗領空遭擊落，也是美以伊開戰以來，首架在伊朗領空被擊落的美國戰機。（路透）

執行伊朗戰鬥任務的兩架美國軍機3日被擊落，分別是F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機、A-10型「疣豬」(Warthog)攻擊機，其中F-15E一名機組人員獲救，但另一人暫時下落不明；A-10的飛行員彈射逃生隨後獲救。

綜合華盛頓郵報 、美聯社報導，這是美伊自2月底開戰以來美軍戰機首次被敵方擊落，先前伊朗曾多次聲稱擊落敵方的人員駕駛飛機，但最終都被證實是假消息。美國官員表示，一架F-15E戰鬥機和一架A-10攻擊機遭到敵方火力攻擊，F-15戰鬥機墜毀在伊朗境內，獲救的機組人員傷勢尚不清楚。

美軍一架A-10「疣豬」攻擊機3日在波斯灣也遭伊朗擊落，飛行員彈射生還。（路透檔案照）

伊朗官媒稱在波斯灣擊中一架A-10攻擊機；美國官員表示A-10攻擊機的飛行員駕駛受損飛機進入科威特領空後彈射逃生，隨後獲救。

伊朗懸賞緝拿機組員

官員也表示，兩架美國搜救直升機亦遭伊朗攻擊，機上美軍人員受傷，但兩架直升機都已安全返回基地。伊朗電視台播放了伊朗西部當地商家的聲明，他們正懸賞緝拿墜機機組人員。另一則廣播呼籲當地居民針對任何遇到的美國人作為目標；但是伊朗國營廣播機構IRIB則在社群媒體發文稱許多人已前往墜機現場，伊朗軍方呼籲民眾「不要讓任何人粗暴對待飛行員」。

外界質疑 美剩多少武器

最新發展與川普政府先前聲稱美軍已在伊朗取得制空優勢的說法相矛盾，並立即引發外界質疑：在對伊朗政權的武器設施進行一個月的打擊後，該國究竟還剩下多少武器。

白宮和國防部 均未公布有關被擊落飛機的公開資訊，不過國防部已通知眾議院軍事委員會尚不清楚F-15E戰機上第二名機組人員的狀況。前空軍人員指出，F-15E戰鬥機的緊急求生包中配備了緊急定位信標，可以設定為自動或手動啟動。

美國一架F-15E戰機3日在伊朗領空遭擊落，圖為伊朗國營媒體釋出的飛機殘骸。一名駕駛員被美國特種部隊救回，另一名飛行員還在搜尋當中。（路透）

川普拒絕討論搜救行動

川普接受國家廣播公司新聞網(NBC News)簡短電話採訪時，拒絕討論搜救行動，但他表示這起事件不會影響與伊朗的談判。英國新聞網站獨立報(Independent)也電訪川普，問如果失蹤機組人員被伊朗俘虜或受傷，會如何反應？川普回應：「我們希望這種情況不會發生。」並拒絕進一步評論。

搜救行動是美軍執行的風險最高的任務之一。雖然這些搜救人員有戰鬥部隊支援、其他武裝飛機保護，但搜救直升機和飛機由於飛行高度較低，極易受到敵方火力攻擊。華盛頓郵報核實的一段影片顯示，一架C-130加油機在伊朗境內低空飛行，距伊朗與伊拉克 接壤的邊境以東約90哩。專家指出這架加油機正在為兩架HH-60G直升機加油，這種直升機專門用於戰鬥搜救。

▼收聽一洲焦點Podcast：