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川普向盟國表不滿 美防長不願重申對北約的防衛承諾

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國國防部長赫塞斯。（美聯社）
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）

美伊戰事未歇，伊方持續威脅通行荷莫茲海峽的油輪，衝擊國際油價，美國總統川普31日對各國表達不滿，認為這些國家依賴來自海峽的原油，卻沒有對美國伸出援手，要求各國自己去搶油。

美國國防部部長赫塞斯31日則不願重申美國對北約國家的集體防衛承諾，稱要由川普做決定。

美國對伊朗發動軍事行動，但並未得到歐洲國家的支持，包括西班牙向涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉領空等；川普31日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上批評法國不允許裝載軍事物資、飛往以色列的飛機飛越法國領土，指法國在解決「伊朗屠夫」問題上非常不合作，強調美國會記住這一切！

川普上周公開發表談話已表達對北約國家的不諒解，認為北約選擇缺席是犯下大錯，美國不會再花大錢保護北約國家。

川普31日再度表達不滿，指包括英國在內的國家，現在無法從荷莫茲海峽取得飛機燃料，先前都拒絕參與伊朗的斬首行動，川普建議這些國家，要不改向美國購買燃料，不然就鼓起勇氣拿下荷莫茲海峽；川普說，這些國家必須開始學習如何為自己而戰，稱美國不會再提供幫助，就像這些國家沒有向美國伸出援手。

川普說，伊朗基本上已經遭到毀滅，美國已經完成困難部分的工作，川普要求這些國家自己去搶油。

國防部31日再度舉行記者會說明美國對伊朗軍事行動的進度，赫塞斯被問及美國是否會繼續履行對北約國家的集體防衛承諾，赫塞斯不願給予肯定的答案，稱這是川普要做的決定。

赫塞斯並表示，這次衝突揭露美國盟友會為美國做什麼，指伊朗的飛彈根本打不到美國，而是危及美國的盟友和其他國家，但當美國要求提供協助，或是基本的通行，包括飛越領空等，美國卻受到質疑、阻礙或遲疑；赫塞斯表示，川普點出如果國家不願在必要的時候與美國站在同一陣線，那根本談不上什麼同盟關係；赫塞斯表示，最後仍要由川普定奪。

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