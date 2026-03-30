川普稱與更明理的伊朗新政權談判 白宮籲抓緊和談機會

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（記者陳熙文／攝影）

美國總統川普 30日聲稱美國正與新的伊朗政權談判，並威脅說，若雙方不能在短時間達成協議，並開放荷莫茲海峽，美國將徹底摧毀伊朗的發電廠、油井和哈格島（Kharg Island）；白宮 30日稱這是伊朗做出正確決定的第二次機會，否則將承受慘痛代價。

白宮30日也指出，川普明顯不願排除部署地面部隊，並表示美軍預估的伊朗軍事行動時間表目前沒有改變。

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）本周進入第5周，川普政府日前表示，美軍評估軍事行動會持續4到6周，但有報導指出，美國國務卿魯比歐 日前在G7外長會議中提出更長的時間表，指行動最長可能達到8周。

對於美軍軍事行動的時間表，白宮30日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，軍事行動已進行30天，美軍任務仍會繼續下去直到達成目標，不過李維特堅持目前4到6周的評估沒有改變；按照現行時間表，美軍行動預計在4月中旬落幕。

美國中央司令部28日證實約2500名美軍陸戰隊員已抵達中東，華盛頓郵報也報導說，五角大廈正規畫在伊朗展開為期數周的地面行動。面對是否部署地面部隊的提問，李維特說，總統已經多次被詢問這個問題，「他明顯拒絕排除這些選項」；李維特說，五角大廈的工作是提供總統最多的選項，但這不代表川普已經做出決定，川普也不會提前告知媒體，以防提示敵人。

川普30日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國正與新的、更明理的伊朗政權展開認真的討論來結束美國對伊朗的軍事行動；川普指出，雙方有很大的進展，但川普也威脅說，如果雙方不能在短期內達成協議，以及荷莫茲海峽沒有立刻開放，美軍將轟炸、徹底摧毀伊朗的發電廠、油井和哈格島；川普指出，這可能也包括所有的海水淡化廠，指這些都是美軍先前刻意避開的目標。

面對川普口中新政權的可信度，李維特表示，對於這個新伊朗政權的可靠度，川普政府會在談判中不斷確認他們私下所說的是否屬實，美國也會要求他們對其言行負責；李維特說，如果他們不這麼做，川普已經說明白他們會面對的軍事後果；李維特指出，伊朗過去的領導人因為欺騙美國，用談判的方式拖延時間，現在已經不在人世，並稱，這是伊朗政權再一次有機會做出正確決定，去除對核武的野心，並與川普政府達成協議。

魯比歐30日受訪時則不願揭露川普口中新政權的身分，指這有可能為他們帶來麻煩；魯比歐表示，美國也在觀望，這些人最後能不能主導伊朗，同時具備力量實現承諾，美國將會對此做出測試。