美打伊朗引發能源危機 學者：中藉機拉抬形象 聲援東南亞燃料危機
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美國、以色列和伊朗之間持續數周的衝突嚴重擾亂荷莫茲海峽石油和天然氣運輸，導致東南亞各國政府面臨燃料供應危機。在東南亞政府焦急之際，北京適時地表態了。
中國外交部發言人林劍上周在例行記者會上表示：「中方願同東南亞國家加強協調配合，共同應對能源安全問題。」東南亞各國目前已採取了一系列節約燃料和補貼措施。同時也在波斯灣地區以外尋求燃料供應，以解燃眉之急。
德國之聲引用多位學者報導，中國正在利用這場危機，以提升自己的全球形象。新加坡南洋理工大學副教授李明江說，中國利用此次危機「將自己塑造成一個負責任的穩定力量」。
學者表示，這場危機有助於北京推動自己版本的敘事，將自己塑造成對抗咄咄逼人、自私自利的美國的英雄。香港大學副教授韓恩澤說，東南亞地區許多國家不斷上漲的油價已讓美國形象惡化，「北京無需採取任何行動，美國就已成為眾矢之的。」
然而，與北京走得更近並不能保證這些國家的能源穩定。目前，中國已經限制燃料出口，以保護其國內供應。
從長遠來看，這場危機可能會增強中國在東南亞的影響力。新加坡南洋理工大學的專家李明江表示，能源衝擊加劇了東南亞地區對過度依賴中東石油的擔憂，進而提升了可再生能源的吸引力，而中國企業在這一領域極具競爭力。
中國目前已經深度參與東南亞的綠色轉型，許多中國企業都投資該地區新興電動汽車和電池行業，使該地區既成為中國清潔技術出口的市場，同時也成為太陽能電池板、電池和電動汽車的生產基地。
新加坡總理黃循財上周在海南的博鰲亞洲論壇上表示，東盟應與中國在可再生能源領域開展合作。如果伊朗戰爭最終使東南亞國家決心擺脫對石油依賴、實現經濟多元化，那麼北京不僅可能從當前的危機中受惠，還可能從該地區對危機的戰略應對中獲益。
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