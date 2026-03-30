美打伊朗引發能源危機 學者：中藉機拉抬形象 聲援東南亞燃料危機

美國、以色列 和伊朗之間持續數周的衝突嚴重擾亂荷莫茲海峽石油和天然氣運輸，導致東南亞 各國政府面臨燃料供應危機。在東南亞政府焦急之際，北京適時地表態了。

中國外交部發言人林劍上周在例行記者會上表示：「中方願同東南亞國家加強協調配合，共同應對能源安全問題。」東南亞各國目前已採取了一系列節約燃料和補貼措施。同時也在波斯灣地區以外尋求燃料供應，以解燃眉之急。

德國之聲引用多位學者報導，中國正在利用這場危機，以提升自己的全球形象。新加坡南洋理工大學副教授李明江說，中國利用此次危機「將自己塑造成一個負責任的穩定力量」。

學者表示，這場危機有助於北京推動自己版本的敘事，將自己塑造成對抗咄咄逼人、自私自利的美國的英雄。香港大學副教授韓恩澤說，東南亞地區許多國家不斷上漲的油價已讓美國形象惡化，「北京無需採取任何行動，美國就已成為眾矢之的。」

然而，與北京走得更近並不能保證這些國家的能源穩定。目前，中國已經限制燃料出口，以保護其國內供應。

從長遠來看，這場危機可能會增強中國在東南亞的影響力。新加坡南洋理工大學的專家李明江表示，能源衝擊加劇了東南亞地區對過度依賴中東石油的擔憂，進而提升了可再生能源的吸引力，而中國企業在這一領域極具競爭力。

中國目前已經深度參與東南亞的綠色轉型，許多中國企業都投資該地區新興電動汽車和電池行業，使該地區既成為中國清潔技術出口的市場，同時也成為太陽能電池板、電池和電動汽車的生產基地。

新加坡總理黃循財上周在海南的博鰲亞洲論壇上表示，東盟應與中國在可再生能源領域開展合作。如果伊朗戰爭最終使東南亞國家決心擺脫對石油依賴、實現經濟多元化，那麼北京不僅可能從當前的危機中受惠，還可能從該地區對危機的戰略應對中獲益。