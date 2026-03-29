載3500美國海軍及陸戰隊 「的黎波里號」抵達中東戰區

搭載3500名美國海軍和陸戰隊員的「的黎波里」號兩棲攻擊艦，28日抵達戰雲密布的中東戰區。(路透)

美軍中央司令部28日在社交媒體上宣布，載有海軍和陸戰隊3500兵員的「的黎波里」號(USS Tripoli)兩棲攻擊艦已抵達中東地區阿拉伯海/波斯灣附近水域的美軍中央司令部戰區。這是美軍增防最大的行動，外界關注，美方何時對伊朗 發動地面軍事行動。

美軍中央司令部說，這艘「美利堅」級兩棲攻擊艦是「的黎波里」號兩棲戒備群/第31海軍陸戰隊遠征部隊的旗艦。該部隊由約3500名海軍和陸戰隊員組成，還包括運輸機、攻擊戰鬥機以及兩棲突擊和戰術裝備。美軍中央司令部責任區包括中東等地區。

本周又有20多名美軍士兵在沙烏地阿拉伯空軍基地遇襲事件中受傷，多架加油機及雷達預警機受損，伊朗戰爭中受傷的美軍人數已超過300人；同時伊朗宣稱成功襲擊一艘阿曼外海的美軍支援艦，傷亡尚不清楚。

美聯社報導，知情人士透露美軍位於沙烏地阿拉伯的蘇丹王子(Prince Sultan)空軍基地本周稍早曾兩度遭到攻擊，其中一次造成14名士兵受傷；另一次襲擊無人受傷，但一架美軍飛機受損。伊朗27日再度發動攻擊，發射了6枚彈道飛彈、出動29架無人機，造成至少15名士兵受傷，其中5人傷勢嚴重。中央司令部27日表示已有超過300名美軍士兵在戰爭中受傷，其中大部分已重返崗位，30人仍無法作戰，10人傷勢嚴重。

華府智庫「近東政策研究所」中東問題專家、前美駐伊拉克大使傑佛瑞(James F. Jeffrey)表示考慮到伊朗發射的武器數量，美軍傷亡人數如此之低令人驚訝，但也指出伊朗的總體目標並非殺害美國軍人，而是對美國盟友和世界造成經濟損失。

蘇丹王子基地一架E-3「哨兵」空中預警機也在空襲中損壞。美軍E-3機隊曾經超過30架，在伊朗襲擊前數量便已銳減至約16架，這些自冷戰以來便擔當美軍空中之眼的老舊飛機維護成本高昂，恐導致可部署飛機數量減少。據華爾街日報，本周攻擊同時損壞多架美軍空中加油機，早前一次襲擊已造成5架空中加油機受損。

半島電視台(Al Jazeera)報導，伊斯蘭革命衛隊(IRGC)28日宣稱當天鎖定一艘停泊在阿曼沙拉拉港(Salalah Port)外海的美軍支援艦發動攻擊，並順利得手。襲擊後，丹麥航運巨頭馬士基集團(Maersk)表示暫停作業48小時；阿曼當局稱一名工人受傷、一座起重機受損，港口損傷程度有限。

「的黎波里號」約兩周前還在台灣附近海域演習，直到接獲部署中東的命令。中央司令部表示除了陸戰隊員外，的黎波里號也將運載運輸機、攻擊機、兩棲突擊裝備到該地區。另艘兩棲攻擊艦「拳師號」(USS Boxer)及兩艘艦艇、另一支陸戰隊遠征軍，也已從加州聖地牙哥奉命正全方趕赴中東途中。

美軍已在中東部署了20多年來最大規模的部隊，包括2艘航空母艦、數艘其他軍艦、約5萬名士兵。福特號(USS Gerald R. Ford)航艦先前因洗衣房起火，導致部分艦員艙室受損，已離開中東前往希臘維修和整補。