川普：對伊朗攻擊還沒完 3554個目標待炸

美國海軍「布希號」航艦2025年10月4日在美國諾福克外海的大西洋航行。(路透)

川普 總統27日晚在邁阿密舉行的未來投資倡議優先(FII Priority)峰會發表演說時表示，對伊朗 發動的軍事行動「還沒有結束」。國務卿魯比歐 27日在巴黎表示，伊朗戰爭不會是一場曠日持久的衝突，美國預計這場軍事行動將在幾周內結束。魯比歐並稱美方無需派遣任何地面部隊也能實現其目標，且美國「非常有信心」能很快實現這些目標。

CNN報導，先前已多次宣稱對伊朗取得勝利的川普指出，美國在伊朗「仍有3554個目標」尚未打擊，並稱「這很快就會完成」。他同時強調，之所以將行動稱為「軍事行動」，是出於法律考量，「因為作為軍事行動，我不需要任何批准；如果是戰爭，理論上就需要國會批准，類似那樣。所以我稱它為軍事行動。」

此外，消息人士透露，美國海軍「布希號」(USS George H.W. Bush)航空母艦預計將部署至接近衝突區域的地點，但目前尚不清楚該艦將加入，或取代已部署在當地的福特號(USS Gerald R. Ford)與林肯號(USS Abraham Lincoln)等兩艘航艦之一。

兩名美國官員向ABC新聞表示，「布希號」航艦打擊群本周已自諾福克海軍基地出發，並將前往中東。此次部署雖屬例行安排，但也意味著美方在當地可能同時動用三個航空母艦打擊群，投入對伊朗的作戰行動。

美國海軍研究協會新聞(USNI News)23日曾報導，美軍「林肯號」航艦打擊群正在阿拉伯海(Arabian Sea)執行打擊伊朗的「史詩怒火行動」。參與對伊朗作戰的美軍航艦「福特號」則因為艦上洗衣區域於本月稍早起火，目前正在希臘克里特島索達灣(Souda Bay)港口維修。

路透先前引述美國匿名官員說法報導，「布希號」將接替已在海上部署九個多月的「福特號」。