川普譏英航艦「玩具」、批北約「紙老虎」…等伊朗垮了才出聲

英國皇家海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」。（美聯社資料照片）

美國總統川普 26日在白宮內閣會議上再度砲轟英國，指其在美以聯手攻擊伊朗後近一個月仍支援遲緩，甚至將皇家海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）與「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales,）貶為「玩具」。

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ITV新聞報導，川普批評，在以色列 與美國聯手攻擊伊朗近一個月後，英國提供支援的速度過慢。他說：「三周前英國還在說，『我們會派航空母艦。』順便說一句，那些並不是最好的航空母艦。跟我們的比起來，那些只是玩具。」

他接著說：「但他們又說，『等戰爭結束後，我們會派航空母艦』。我就回，『喔，太好了，謝謝你們——不用了，不用麻煩，我們不需要。』」

川普同時再度把部分怒火指向英國首相施凱爾（Keir Starmer），表示：「我覺得他人很好，但他做了一件很讓人震驚的事，他不願意幫助我們。」不過，他也淡化跨大西洋緊張關係的影響，強調英國國王查理三世訪美行程仍將如期進行。

此外，川普還對北約 盟友開砲。他說：「我25年前就說過，北約是紙老虎。我們會去救他們，但他們永遠不會來救我們。現在等到伊朗被打垮了，他們才說要幫忙。」並指盟邦在美伊衝突中「完全沒有做任何事」來幫助美國，還諷刺說：「現在他們全都想幫忙了。等兩邊都被打得差不多了，他們才會說，『我們很樂意派船過去』。」