美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

伊朗一枚射程2000公里的地對地第四代「霍拉姆沙赫爾」（Khorramshahr）彈道飛彈2023年5月於未公開地點發射。美以交戰一個月後，伊朗仍能持續發射此類飛彈。（路透）

華爾街日報26日報導，軍事專家與前美軍官員指出，伊朗 在波斯灣沿岸附近的基地與卡車發射器，在開戰初期遭美國與以色列 空襲重創後，已改從領土更深處發射長程飛彈；每日發射量雖降至約十多枚，但轉而攻擊以色列與波灣阿拉伯國家防禦較弱的目標，在部分情況下造成更大破壞。

報導指出，美以兩軍在將近一個月的戰爭中持續轟炸伊朗飛彈發射設施，多次反覆打擊部分地點，但德黑蘭的飛彈仍持續發射。即便數量少，這些武器仍有助達成目標，包括延長戰事、提高波灣產油國與美國的經濟成本，並爭取時間持續作戰。

美國中央司令部前司令、退役上將沃特爾（Joseph Votel）表示，伊朗不再像戰爭初期那樣進行大規模齊射，「但其實也不需要，他們只要有飛彈突破防禦，就能產生顯著效果」。

美國總統川普正尋求在數周內迅速結束戰爭，但伊朗飛彈系統展現的韌性，凸顯他的關鍵戰略目標之一，也就是阻止德黑蘭以飛彈與無人機威脅中東，恐仍難實現。專家指出，若在飛彈戰力受損但仍完整的情況下停戰，伊朗未來可從地下基地回收飛彈與發射器，並重建生產設施。

美以數周來反覆打擊伊朗位於亞茲德市（Yazd）附近的一處戰略飛彈總部。當地位於內陸沙漠，距海岸約800公里，是一個難以攻擊的目標。在2025年的「十二日戰爭」中，以色列曾對該設施發動長程空襲；而在2月28日新一輪戰爭爆發後，美以至少又兩度發動攻擊。雖仍不清楚伊朗是否持續從該處發射飛彈，但相關跡象顯示，德黑蘭正設法適應美以空襲行動，也凸顯對抗德黑蘭飛彈能力的難度。

美以兩軍強調，打擊伊朗飛彈能力已取得明顯成效。美軍表示，伊朗飛彈與無人機發射率已下降逾九成，超過三分之二的相關生產設施遭摧毀；以色列亦稱，已摧毀或癱瘓約330個機動發射器。

不過，專家指出，伊朗飛彈打擊的效果高於衝突初期，且已由軍事目標轉向石油設施、旅館與平民區，只要命中就會產生更大影響。另一方面，伊朗在全國設有分散的飛彈指揮體系，各單位只需每日發射一至兩枚，即可維持目前攻擊節奏；並會等待敵機離開後，再迅速出動發射器或清理遭炸塌的隧道。

「飛彈防禦倡導聯盟」（Missile Defense Advocacy Alliance）資深研究員殷巴（Tal Inbar）長期從事以色列防空系統研究，他表示：「伊朗幅員遼闊，沒人有天眼能監控全部空域。」