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川普批澳洲未貢獻保護荷莫茲 澳總理：未受邀請

中央社／雪梨27日即時報導
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澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

美國總統川普批評澳洲在協力保障荷莫茲海峽方面貢獻不足。澳洲總理艾班尼斯26日回應說，美國並未提出要求、未曾詢問過澳洲意見。

川普稍早呼籲各國派遣軍艦前往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以保障這條重要石油運輸航線的安全。

中央社引述法新社報導，雖有許多國家對川普提議感到猶疑，但川普就點名英國與澳洲，批評兩國支持度不足。

川普25日在白宮一場部會首長會議中表示：「澳洲（支持度）不好，我有點驚訝。」

艾班尼斯（Anthony Albanese）回應表示，對於遭受伊朗攻擊的波斯灣國家，澳洲與他們都保持密切聯繫，並已提供一架偵察機來協助阿拉伯聯合大公國，在當地有許多澳洲人居住。

艾班尼斯26日在坎培拉（Canberra）對媒體表示：「（美方）未曾向澳洲提出要求（保護荷莫茲海峽），而澳洲也沒說不同意。」

他補充道：「我要說清楚，在這行動之前，澳洲並未被徵詢意見。提不提要求，是美方的權力，我尊重。」

美國是澳洲最主要的安全盟友，透過澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），合作建造更多核子潛艦，以抗衡中國。

艾班尼斯表示：「我們確實希望中東局勢降溫，也理解這場戰爭對全球經濟造成重大衝擊。」

川普 澳洲

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