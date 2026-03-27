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華郵：美軍彈藥耗盡 五角大廈考慮挪用烏克蘭軍援到中東

記者顏伶如／綜合報導
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華郵報導，五角大廈擬調用援助烏克蘭的彈藥，支援中東戰事。（美聯社）
華郵報導，五角大廈擬調用援助烏克蘭的彈藥，支援中東戰事。（美聯社）

華盛頓郵報26日獨家報導，伊朗戰爭時間拖長，美軍關鍵彈藥耗盡，五角大廈現正考慮把烏克蘭軍援挪用到中東地區，如此轉變凸顯了美國為了支撐對伊作戰，面臨愈來愈多的權衡考量。

三名知情人士說，美國軍方在伊朗戰爭當中耗盡某些最關鍵的彈藥，五角大廈因此考慮把原本要給烏克蘭的武器轉向中東。

報導指出，雖然五角大廈尚未做出最終決定，但這個轉變已凸顯了美國在伊朗戰爭拖延之下面臨的權衡日漸增加。對伊開戰不到四周，美軍中央司令部(U.S. Central Command)已經打擊9000多個目標。

知情人士說，五角大廈考慮從烏克蘭挪用的軍援項目，包括去年透過北約(NATO)計畫、由盟友向美國採購給基輔使用的防空攔截器。

川普政府雖然切斷五角大廈絕大多數的直接軍援計畫，但「烏克蘭優先需求清單」(Prioritized Ukraine Requirements List)倡議仍確保特定軍備持續提供給基輔，包括高端彈藥與防空攔截器。

兩名歐洲外交官匿名受訪時說，自從美國2月28日攻打伊朗以來，歐洲各國便擔心華府正在迅速消耗現有彈藥，速度之快恐將導致歐洲的武器訂單出現延遲，影響PURL計畫向烏克蘭交付美國武器的時程。

戰爭當中需求量最大的彈藥包括高端防空攔截器，例如愛國者(Patriot)攔截彈以及俗稱「薩德」(THAAD)的「終端高空防禦飛彈系統」(Terminal High Altitude Area Defense)。

報導指出，美國軍方已將防空攔截器從歐洲、東亞等世界其他地區，轉給正在負責中東戰事的美軍中央司令部，以便加強對伊朗無人機及彈道飛彈的防禦。然而，這些資源也是烏克蘭最渴望獲得的項目，烏克蘭城市與基礎建設迄今依然面臨俄羅斯持續攻擊。

美國官員說，在緊急軍事需求之下，五角大廈可以挪用武器交付，但必須通知國會。美國官員表示，五角大廈23日通知國會表示，打算將北約國家透過PURL計畫提供的大約7億5000萬烏克蘭額外軍援資金，轉為用來補充美軍武器庫存，支持烏克蘭倡議的北約國家是否了解這筆費用如何使用，目前並不清楚。

彈道飛彈 俄羅斯 北約

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