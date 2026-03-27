川普政府擬奪哈格島 伊朗埋地雷設陷阱強化防禦

為阻止美軍登陸，伊朗已經在哈格島水域布雷。圖為美軍登艇臨檢伊朗水雷的檔案照片。（美聯社）

伊朗 的哈格島(Kharg Island)是該國經濟命脈，約處理全國九成原油出口。川普 政府正評估是否動用美軍奪取這座小島，並藉此作為對伊朗施壓的籌碼，迫使對方重新開放荷莫茲海峽。不過，多名熟悉美方情報評估的人士指出，伊朗近幾周已在島上設下各種陷阱，並增派軍力與防空系統，為可能出現的美軍奪島行動預作準備。

CNN報導，近期已有兩個專長於快速反應兩棲登陸與突襲任務的陸戰隊遠征隊(MEU)部署至中東，包含數千名陸戰隊員、兩棲作戰艦艇、航空兵力與登陸載具，最可能參與奪取哈格島的行動。此外，第82空降師約1000名美軍士兵也預計在數日內部署至當地。不過，美方官員與軍事專家指出，這類地面行動將面臨重大風險，包括可能造成大量美軍傷亡。

知情人士表示，哈格島位於波斯灣最北端，面積約為曼哈頓的三分之一，雖遠離荷莫茲海峽，但鄰近伊朗重要油氣設施。若推動奪島作戰，美方需投入相當規模的登陸兵力。

該人士並指出，哈格島具備多層防禦，伊朗近幾周不僅增派可由單兵肩扛發射的地對空飛彈系統(MANPADs)，也在島上布設反人員與反裝甲地雷等各類陷阱，並延伸至可能供美軍發動兩棲登陸的海岸地帶。

另一名知情人士表示，美國中央司令部(CENTCOM)持續對該島進行幾乎不間斷的空中監控，因此能掌握疑似設置陷阱區域在地形與環境上的變化。然而，由於哈格島距離伊朗本土極近，美軍仍可能面臨伊朗彈道飛彈與無人機攻擊。知情人士指出，川普團隊仍在權衡地面行動是否值得冒此風險。

消息人士指出，一旦美國在海外的設施與軍事據點遭到攻占，美方已有迅速摧毀敏感資訊與基礎設施的應變計畫；合理推測，伊朗很可能也具備類似安排。

對於伊朗在哈格島的相關行動，CENTCOM未立即回應詢問。消息人士補充，川普的部分盟友正質疑是否有必要執行此類行動，因為即使成功奪島，也無法單獨解決荷莫茲海峽問題與伊朗對全球能源市場的箝制。

一名以色列消息人士指出，奪取哈格島可能引發伊朗以無人機與肩射飛彈反擊，進而造成美軍傷亡。該人士表示：「希望美方不會冒這個風險，而是改為攻擊油田，但仍無法確定。」

一名波斯灣地區資深官員表示，當地盟友私下敦促川普政府，不要派遣地面部隊占領哈格島或移除伊朗核設施中的高濃縮鈾，以免延長戰事。他們也擔憂，此舉恐導致高傷亡，並引發伊朗對波斯灣國家基礎設施的報復性攻擊，進一步升高衝突。相較之下，波斯灣國家正敦促美方在衝突結束前優先摧毀伊朗的彈道飛彈計畫。