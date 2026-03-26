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美重返中東拖累印太轉向 紐時：北京評估戰事拖延有利局勢

記者張鈺琪／即時報導
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去年10月川普（左）與習近平出席南韓APEC峰會期間，在釜山金海機場會面。（路透）
去年10月川普（左）與習近平出席南韓APEC峰會期間，在釜山金海機場會面。（路透）

紐約時報26日刊文分析，在川普總統將戰略重心轉向中東、對伊朗採取軍事行動之際，北京正評估相關局勢可能帶來的影響。分析指，中國官員認為，川普此舉可能在一定程度上削弱美方對中施壓空間，甚至為中國帶來戰略空間。

該文分析，儘管中東局勢升溫使能源市場波動，中國方面對此仍存憂慮，但伊朗持續向中企出口石油，加上全球經濟不確定性升高，可能使川普政府較難重啟對華貿易戰，或採取更具破壞性的政策工具。

布魯金斯學會學者何瑞恩（Ryan Hass）指出，「與伊朗的戰爭拖得越久，川普在與北京博弈時的籌碼就越弱。如果他的要求得不到滿足，他根本沒有足夠的空間向北京發出可信的升級威脅。」

華盛頓史汀生中心學者孫韻（Yun Sun）也表示，中國內部普遍認為，川普在發動此次戰爭前誤判局勢，北京並不希望深度介入，也未考慮應美方要求向中東派遣軍力。

該分析文章認為，中國對這次的美國軍事行動採取「相對觀望」態度，也限制了其外交地位。對比2023年，中國促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交，但在此次戰爭期間，中國幾乎沒有採取任何行動來推動停火，使其在區域事務中的影響力顯得有限。

曾在拜登政府美國駐陸大使的伯恩斯（Nicholas Burns）表示，「作為伊朗和委內瑞拉的盟友，中國的可信度受到了質疑，它並未做出任何可以稱得上有效的外交回應來捍衛其中任何一方。中國近年來自詡正在成為中東事務的重要參與者，但在最近的危機中，它卻被邊緣化了。」

另一方面，美國原本推動的「轉向亞洲」戰略，也因中東戰事再度受阻。川普原計畫於3月底至4月初訪問北京，與中國國家主席習近平舉行峰會，但已宣布將延後行程，改為處理與以色列共同發起的對伊朗軍事行動。

川普政府去年12月發布的國家安全戰略即明確指出，未來將降低對中東的關注，轉而優先處理亞太事務，並在「第一島鏈」周邊強化對中國的軍事威懾。川普政府內的幾位高級政治任命官員近年來一直表示，鑑美國軍事資源有限且武器生產緩慢，優先考慮亞洲是必要的。

現任美國國防部政策副部長柯伯吉（Elbridge Colby），過去曾批評美國在烏克蘭和中東揮霍資源的行為，並警告不要與伊朗陷入「重大衝突」。他也曾著書專門論述「拒止戰略」的必要性，核心觀點就是聚焦台灣。

但如今這些曾經被稱為「優先派」的幕僚，現在卻在公開支持川普對伊朗的戰爭。分析人士表示，此舉帶有一定諷刺意味，在多年譴責中國擴充軍備後，川普現在甚至要求解放軍派遣海軍遠征部隊前往中東，協助維護荷莫茲海峽的安全。

美國企業研究所學者古柏（Zack Cooper）稱，伊朗戰爭凸顯美國難以專注亞洲的結構性困境，即使政府試圖降低中東優先性，最終仍往往被區域衝突拉回。他並指出，這將加劇外界對美國是否因資源分散而削弱區域安全承諾的疑慮，並可能促使部分國家採取「對沖」策略，長期來看反而有利於中國提升影響力。

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