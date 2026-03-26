我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI狂潮推升晶片業霸權 全球市值25大企業 半導體股占7席

川普傳告知幕僚 盼快速終結伊朗衝突 專家警告沒那麼簡單

內外交迫？WSJ：川普拚數周內結束伊戰 但談判仍卡關

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

川普總統近日向幕僚與盟友表示，希望避免伊朗戰事演變為長期戰爭，期盼能在數周內結束近一個月的軍事衝突。華爾街日報引述知情人士報導，川普私下認為戰事已進入最後階段，敦促團隊遵循他對外提出、四至六周結束戰事的目標。白宮官員規畫5月中旬在北京舉行「川習會」，並預期戰事可在會前結束

然而，川普缺乏結束衝突的簡單選項，和平談判仍處初步階段。在與外部盟友討論時，川普的注意力一度轉向期中選舉、機場移民執法及選民資格立法等國內議題。一名知情人士表示，川普認為戰爭干擾了他推動其他優先政策。

川普曾向顧問提出構想，終戰協議可納入讓美國取得部分伊朗石油。但政府官員稱目前尚無具體規畫。

儘管川普本周釋出外交解決意願，收回攻擊伊朗電廠的威脅，居中調解的第三方也開始傳遞雙方初步提案，但與此同時，美方持續加大軍事壓力，增派部隊至中東，以保留進一步行動選項。不過，川普擔憂傷亡增加影響快速收戰目標。目前已有近300名美軍受傷、13人死亡。

川普近期試圖將戰事定性為暫時行動，並將荷莫茲海峽航運問題責任轉嫁盟友。國內政治方面，共和黨面臨期中選舉壓力，佛州涵蓋川普海湖莊園的州議會席次甫遭民主黨翻轉，高物價與川普低迷的支持率成為選戰隱憂。

川習會 民主黨 白宮

上一則

川普傳告知幕僚 盼快速終結伊朗衝突 專家警告沒那麼簡單

下一則

美「重返亞洲」一再破功 川普開打伊朗 對中籌碼流失中

延伸閱讀

伊朗：審閱美停戰提案「非談判」 停火條件擴及黎巴嫩

伊朗：審閱美停戰提案「非談判」 停火條件擴及黎巴嫩
川普：伊朗非常想達成協議 只是不敢說出來

川普：伊朗非常想達成協議 只是不敢說出來
白宮堅持軍事行動時間表不變 美伊戰事可望4月落幕

白宮堅持軍事行動時間表不變 美伊戰事可望4月落幕
「一手橄欖枝一手拳頭」代表川普是認真的？伊朗：不想再被耍一次

「一手橄欖枝一手拳頭」代表川普是認真的？伊朗：不想再被耍一次

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
美國中東特使威科夫（右）和伊朗外交部長阿拉奇（左）組圖。（美聯社）

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

2026-03-24 06:11

超人氣

更多 >
美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好