小摩CEO：美應對台海衝突有所準備 看好中東實現長久和平

戴蒙（右）在一場論壇和前聯邦眾議員、Palantir主管蓋拉格（Mike Gallagher）對談。(路透)

摩根大通執行長戴蒙周二表示，伊朗戰爭固然帶來短期風險，但最終可能帶來中東長治久安的未來。至於台海和平，戴蒙表示美國應該假定終有一天會因中國對台灣的野心而爆發衝突。

戴蒙在華盛頓特區舉行的一場論壇和前聯邦眾議員、Palantir主管蓋拉格（Mike Gallagher）對談時說：「我認為伊朗戰爭長期創造更好的機會，而短期內可能風險更高，因為我們不知道結果會如何。」

戴蒙認為，最大的轉變在於地區強權之間的利益趨於一致。他指出，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、美國和以色列 都渴望永久和平。他說，尤其波斯灣國家已有意願朝這方向邁進。

戴蒙說：「現在的態度與 20 年前完全不同，他們全都想要和平。」

談到美中關係，戴蒙指出，美國政府和企業界在過去幾十年交往時「犯下了大錯」，包括變得依賴中國供應的關鍵零組件。

他說，美國人應該假定，衝突總有一天會因中國對台灣的野心而爆發。

戴蒙說：「我們應該承認（中國）在某些領域做得非常出色」，包括製造電池、汽車、無人機和船艦。「我們應該正視自身的缺點，並做好準備，一旦他們真的成為對手，才有能力與之抗衡。」

針對攸關國家安全的關鍵產業，戴蒙說，美國需要「振作起來」。

戴蒙舉無法生產足夠彈藥為例說：「我對美國自身的政策深感挫折……這些政策阻礙了我們的進步。」「我們變得像歐洲一樣，無法行動與改變，無法調整預算編列，也無法改變採購流程。」

戴蒙表示，若贏得烏克蘭與伊朗戰爭，對和中國打交道會「非常有幫助」。

戴蒙也警告，人工智慧（AI）可能會導致美國就業機會流失，並建議政府可建立一套獎勵機制，引導企業協助緩解衝擊。

戴蒙說：「我目前還沒有答案，但我建議的做法是：這不能只靠政府，企業也必須參與。不過，政府可以建立一套獎勵機制，輔導企業做好培訓員工轉職、提早退休或是調整位……只要我們有完善的機制，就能更迅速因應這種變化。」

「不久就會臨到，而且速度會很快，」戴蒙警告：「如果人失業的速度太快，我們是否有能力應付？答案是：我不知道會發生什麼事，但我一向喜歡未雨綢繆。」

這是戴蒙對AI可能引發失業潮的最新警告。隨著自動化加速，他已在摩根大通內部調整工職務。隨著 AI 持續發展，大型銀行也已開始減少招聘。